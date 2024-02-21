Зеленский проведет конференцию с руководством Украины в годовщину войны: детали (видео)

По словам пресс-секретаря главы государства Сергея Никифорова, 24 февраля в Киеве будет множество заграничных гостей и эти встречи должны будут принести результат. Также Владимир Зеленский поговорит с военным и политическим руководством о будущем Украины.

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24 февраля будет ровно два года с момента, когда президент России Владимир Путин отдал своим войскам приказ вторгнуться в Украину с разных направлений. В эту годовщину в Киеве запланирован ряд мероприятий, о чем рассказал пресс-секретарь президента Владимира Зеленского Сергей Никифоров в эфире телемарафона 21 февраля.

По его словам, в субботу ожидается множество заграничных гостей, которые в знак солидарности прибудут в украинскую столицу. Приедут мировые лидеры и ряд украинских союзников.

"Кто именно это будет, по понятным причинам сказать не могу. Но, ожидаем, что это будут не просто символические визиты поддержки, а также будут практические результаты. Остается подождать еще пару дней и все станет понятно", — заявил Сергей Никифоров.

Отдельно представитель Офиса президента добавил, что 24 февраля состоится онлайн-заседание "Большой семерки" с участием Украины и это еще один сильный сигнал поддержки.

В воскресенье, 25 февраля мероприятия продолжатся и власть готовит кое-что особенное. Речь про конференцию от военного и политического руководства страны. Это должен быть честный разговор о дальнейшем пути Украины на 2024 год.

"Будут все топ-спикеры от власти, военно-политическое руководство, премьер-министр, глава Верховной рады, СБУ, Главное управление разведки, Минстратегпром, боюсь кого-то забыть. Будет первая леди, будет Министерство инфраструктуры, Офис президента и конечно сам президент", — добавляет Сергей Никифоров.

Разговор будет о различных аспектах, в том числе и про будущее отечественной армии, про ее развитие и внедрение современных технологий. Также пойдет речь про вступление в Евросоюз и НАТО, а также затронут тему ментального здоровья граждан и поддержки бизнеса.

По итогам этих мероприятий президент Владимир Зеленский собирается провести пресс-конференцию.

Напомним, 21 февраля сообщалось, что в России хотят превратить день полномасштабного вторжения в Украину в праздник. В Госдуму хотят ввести законопроект, чтобы день полномасштабного вторжения в Украину стал так называемым "Днем участника специальной военной операции".