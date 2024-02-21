Зеленський проведе конференцію з керівництвом України в річницю війни: деталі (відео)

За словами прессекретаря глави держави Сергія Никифорова, 24 лютого в Києві буде безліч закордонних гостей і ці зустрічі повинні будуть принести результат. Також Володимир Зеленський поговорить із військовим і політичним керівництвом про майбутнє України.

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24 лютого буде рівно два роки з моменту, коли президент Росії Володимир Путін віддав своїм військам наказ вторгнутися в Україну з різних напрямків. У цю річницю в Києві заплановано низку заходів, про що розповів прессекретар президента Володимира Зеленського Сергій Никифоров в ефірі телемарафону 21 лютого.

За його словами, в суботу очікується безліч закордонних гостей, які на знак солідарності прибудуть в українську столицю. Приїдуть світові лідери та низка українських союзників.

"Хто саме це буде, зі зрозумілих причин сказати не можу. Але, очікуємо, що це будуть не просто символічні візити підтримки, а також будуть практичні результати. Залишається почекати ще пару днів і все стане зрозуміло", — заявив Сергій Никифоров.

Окремо представник Офісу президента додав, що 24 лютого відбудеться онлайн-засідання "Великої сімки" за участю України і це ще один сильний сигнал підтримки.

У неділю, 25 лютого заходи триватимуть і влада готує дещо особливе. Мова про конференцію від військового та політичного керівництва країни. Це має бути чесна розмова про подальший шлях України на 2024 рік.

"Будуть усі топ-спікери від влади, військово-політичне керівництво, прем'єр-міністр, голова Верховної ради, СБУ, Головне управління розвідки, Мінстратегпром, боюся когось забути. Буде перша леді, буде Міністерство інфраструктури, Офіс президента і звісно сам президент", — додає Сергій Никифоров.

Розмова буде про різні аспекти, зокрема і про майбутнє вітчизняної армії, про її розвиток і впровадження сучасних технологій. Також піде мова про вступ до Євросоюзу і НАТО, а також торкнуться теми ментального здоров'я громадян і підтримки бізнесу.

За підсумками цих заходів президент Володимир Зеленський збирається провести пресконференцію.

Нагадаємо, 21 лютого повідомлялося, що в Росії хочуть перетворити день повномасштабного вторгнення в Україну на свято. У Держдуму хочуть ввести законопроєкт, щоб день повномасштабного вторгнення в Україну став так званим "Днем учасника спеціальної військової операції".