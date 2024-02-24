Если ситуация на фронте усложнится, больше полицейских отправят воевать, — глава Нацполиции

По словам главы ведомства Ивана Выговского, в прифронтовых и фронтовых регионах сейчас задействованы 35 тысяч полицейских из 98 тысяч аттестованных по списку.

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Законопроект о мобилизации, который, как ожидается, будет принят в обозримом будущем, вызвал общественные разногласия из-за некоторых его положений. Среди прочего, инициатива привлечь в ряды ВСУ как можно больше полицейских, у которых есть профессиональные навыки обращения с оружием. О том, готовы ли к этому, в комментарии "Телеграфу" рассказал глава Нацполиции Иван Выговский.

По словам руководителя ведомства, с начала большой войны у правоохранителей появились дополнительные функции: пришлось находить и противодействовать ДРГ, разбирать завалы, спасать людей и пр. Ко всему прочему, они непосредственно участвуют в защите страны с оружием в руках.

"Мы понимаем, что если ситуация на фронте будет усложняться, воевать придется всем – потому что это конституционная обязанность каждого гражданина, а не только полицейских, спасателей или представителей других силовых структур", — объяснил Выговский.

Он добавил, что сейчас у полиции прибавилось заданий в том, что касается обеспечения безопасности и правопорядка внутри страны, поскольку появилось больше оружия, и полиция сталкивается со значительным объемом работы на деоккупированных территориях.

"Криминогенная ситуация напряженная, но сегодня нам удается ее контролировать и обеспечивать всем гражданам максимальную безопасность, оказывать полицейские услуги", — отметил глава ведомства.

Риски для безопасности, связанные с законом о мобилизации

"Вспомним первые дни вторжения: и граждане, и полицейские, все вместе и всеми возможными способами давали отпор врагу, и все понимали, что это вопрос жизни и смерти", — объяснил он.

Если будет выбор — противостоять вторжению оккупантов или обеспечивать правопорядок — полиция выберет первое, поскольку это вопрос существования страны.

Вместе с тем, что касается мобилизации правоохранителей в текущих условиях, то привлечение в армию полицейских может сказаться на криминогенной обстановке, считает он.

"С 2023 года многие украинцы вернулись в страну, увеличилось количество оружия и преступлений, совершенных с его использованием", — добавил представитель Нацполиции.

Выговский добавил, что десятки тысяч полицейских уже на фронте: в прифронтовых и фронтовых регионах сейчас задействованы 35 тысяч полицейских из 98 тысяч аттестованных полицейских по списку.

По его словам, привлечение максимального количества полицейских на фронт скажется на безопасности граждан внутри страны, а основной риск — это уличная преступность: ограбления, разбои, изнасилования, кражи, угоны и пр.

Пока усиленное присутствие полиции позволяет не допустить роста таких преступлений.

Напомним, что депутатам предложили разрешить главам ТЦК выносить постановления даже спустя годы, что позволит увеличить срок привлечения к админответственности от двух месяцев до трех лет со дня выявления правонарушения.

Также сообщалось о том, могут ли отправить на фронт ограниченно годных. Юрист Дмитрий Дончак отметил, что в законе не указано, что ограниченно годные не могут пребывать непосредственно на фронте.