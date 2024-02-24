Якщо ситуація на фронті ускладниться, більше поліцейських відправлять воювати, — голова Нацполіції

За словами глави відомства Івана Виговського, у прифронтових і фронтових регіонах наразі залучено 35 тисяч поліціянтів із 98 тисяч атестованих за списком.

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Законопроєкт про мобілізацію, який, як очікується, буде ухвалено в доступному для огляду майбутньому, викликав суспільні розбіжності через деякі його положення. Серед іншого, ініціатива залучити до лав ЗСУ якомога більше поліціянтів, у яких є професійні навички поводження зі зброєю. Про те, чи готові до цього, у коментарі "Телеграфу" розповів голова Нацполіції Іван Виговський.

За словами керівника відомства, з початку великої війни у правоохоронців з'явилися додаткові функції: довелося знаходити та протидіяти ДРГ, розбирати завали, рятувати людей тощо. До всього іншого, вони безпосередньо беруть участь у захисті країни зі зброєю в руках.

"Ми розуміємо, що якщо ситуація на фронті ускладнюватиметься, воювати доведеться всім — тому що це конституційний обов'язок кожного громадянина, а не тільки поліціянтів, рятувальників чи представників інших силових структур", — пояснив Виговський.

Він додав, що зараз у поліції додалося завдань у тому, що стосується забезпечення безпеки та правопорядку всередині країни, оскільки з'явилося більше зброї, і поліція стикається зі значним обсягом роботи на деокупованих територіях.

"Криміногенна ситуація напружена, але сьогодні нам вдається її контролювати й забезпечувати всім громадянам максимальну безпеку, надавати поліційні послуги", — зазначив глава відомства.

Ризики для безпеки, пов'язані із законом про мобілізацію

"Згадаймо перші дні вторгнення: і громадяни, і поліціянти, всі разом і всіма можливими способами давали відсіч ворогу, і всі розуміли, що це питання життя і смерті", — пояснив він.

Якщо буде вибір — протистояти вторгненню окупантів чи забезпечувати правопорядок — поліція обере перше, оскільки це питання існування країни.

Водночас що стосується мобілізації правоохоронців у поточних умовах, то залучення до армії поліціянтів може позначитися на криміногенному положенні, вважає він.

"З 2023 року багато українців повернулися в країну, збільшилася кількість зброї та злочинів, скоєних із її використанням", — додав представник Нацполіції.

Виговський додав, що десятки тисяч поліціянтів уже на фронті: у прифронтових і фронтових регіонах наразі залучено 35 тисяч правоохоронців із 98 тисяч атестованих за списком.

За його словами, залучення максимальної кількості на фронт позначиться на безпеці громадян усередині країни, а основний ризик — це вулична злочинність: пограбування, розбої, зґвалтування, крадіжки, викрадення тощо.

Поки що посилена присутність поліції дає змогу не допустити зростання таких злочинів.

Нагадаємо, що депутатам запропонували дозволити головам ТЦК виносити постанови навіть через роки, що дасть змогу збільшити термін притягнення до адмінвідповідальності від двох місяців до трьох років із дня виявлення правопорушення.

Також повідомлялося про те, чи можуть відправити на фронт обмежено придатних. Юрист Дмитро Дончак зазначив, що в законі не вказано, що обмежено придатні не можуть перебувати безпосередньо на фронті.