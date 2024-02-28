"Ничего нельзя исключать": во Франции рассказали, что могут сделать военные НАТО и ЕС в Украине

По словам главы МИД Стефана Сежурне, Франция может принять участие в разминировании, кибероперациях и производстве оружия на украинской территории.

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Министр иностранных дел Франции Стефан Сежурне подчеркнул важность участия Парижа в урегулировании войны в Украине. Он выразил готовность к рассмотрению возможности "новых шагов" на украинской территории, при этом не прибегая к военным действиям. Об этом сообщает BFM TV.

"Перед лицом российских атак и дестабилизации Европы нам необходимо рассмотреть новые действия в поддержку Украины. Они должны соответствовать очень конкретным потребностям", — заявил он.

Министр отметил, что для ряда действий в Украине возможно понадобится привлечение иностранных военных сил.

"Я имею в виду, в частности, разминирование, кибероперации и производство оружия на украинской территории. Некоторые из этих действий могут потребовать присутствия на украинской территории, не переходя порога воинственности. Ничего нельзя исключать. Эта война может закончиться в любой момент, если Россия решит вывести свои войска из Украины", — подчеркнул Сежурне.

На этой встрече президент Франции Эмманюэль Макрон сделал громкое заявление о том, что он не исключает отправку западных войск на территорию Украины в будущем.

Напомним, недавно украинская и французская стороны подписали соглашение о гарантиях безопасности, которое будет действовать 10 лет.

Бывший посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко в интервью еще 15 декабря 2023 года сказал, что есть страны, которые рассматривают вероятность направления своих войск на помощь Киеву в борьбе с агрессией РФ. По его словам, Британия "первая в этом списке", однако политики никогда публично этого не признают.