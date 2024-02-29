Плана "Б" здесь нет: как Пентагон может вооружить Украину без пакета военной помощи

В Минобороны США ищут обходные пути в оказании военной помощи Украине, однако возможности ведомства ограничены. В частности существует вариант с программой Excess Defense Articles.

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Запрос президента США Джо Байдена о выделении дополнительной военной помощи Украине находится в тупике в Конгрессе. В связи с этим Пентагон рассматривает обходные пути для вооружения Украины, поскольку страна испытывает острую нехватку боеприпасов и артиллерии на фоне недавних успехов России. О том, какие существуют альтернативы в вопросе военной поддержки со стороны США рассказали 29 февраля в Defense News.

Авторы материала пишут, что Министерство обороны ищет пути решения проблемы в оказании военной помощи Киеву, однако возможности ведомства ограничены. Один из вариантов временной меры предусматривает передачу дополнительного оружия из американских арсеналов без финансирования для пополнения запасов.

Другой вариант использует программу Excess Defense Articles для отправки американского оборудования в третьи страны, которые затем отправят более старое оружие Киеву.

Европейский союз также активизирует свою помощь. Он выделил 54 млрд долларов на экономическую поддержку Украины, которые также несомненно частично решат проблему финансирования.

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Однако ни одна из этих временных мер, подчеркнули обозреватели, и близко не стоит с тем потоком оружия для Украины, который Конгресс может разблокировать, если примет законопроект о внешней помощи Украине, Израилю и Тайваню на сумму 95 млрд долларов.

В интервью журналистам сенатор Крис Мерфи из округа Колумбия сказал, что последствием блокирования законопроекта станет поражение Украины в войне.

"Здесь нет плана "Б". Конечно, Европа могла бы сделать больше, но есть определенные системы вооружений, которые могут предоставить и поддерживать только Соединенные Штаты. И существует жесткий лимит на количество ресурсов, которые может выделить Европа, если США решат покинуть коалицию", — подчеркнул он.

Ранее мы писали о ситуации, которая сложилась вокруг нового пакета военной помощи Украине, одобренным американским Сенатом.