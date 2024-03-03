ВС РФ сбросили авиабомбу на центр Курахово: ранены 16 человек (фото)

Председатель Донецкой ОГА Вадим Филашкин отмечал, что все пострадавшие сейчас находятся в больнице и получают необходимую медицинскую помощь.

Related video

Российские оккупанты в воскресенье днем, 3 марта, сбросили авиабомбу на центр города Курахово в Донецкой области. Сейчас известно о 16 раненых. Об этом сообщает председатель Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин.

"Курахово попало под огонь сегодня в обед — враг попал в самый центр города, повредил по меньшей мере 15 многоэтажек. По предварительной информации, россияне использовали управляемую авиабомбу", — говорится в сообщении.

По состоянию на 16:00 Филашкин заявил о 16 раненых, двое из которых в тяжелом состоянии. По его словам, все пострадавшие находятся в больнице и получают необходимую медицинскую помощь.

"На месте преступления работают представители местной власти, полиция и спасатели", — добавляет он.

Напомним, что в ночь на 2 марта российские оккупанты запустили по Украине 17 дронов-камикадзе типа "Шахед", из которых силы ПВО ВСУ сбили 14. Один из дронов-камикадзе попал в жилой дом.

2 марта также в ВСУ назвали количество сбитых "Шахедов". По данным командования, ночью российские оккупанты запустили по территории Украины 17 беспилотников, 8 из которых были направлены в сторону Одесской области, что и привело к таким серьезным последствиям.