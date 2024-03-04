Силы обороны Украины нанесли удар по расположению 99-го полка ВС РФ, — OSINT (видео)

Для выявления месторасположения российских оккупантов была проведена геопространственная разведка, в ходе которой использовались OSINT и социальная инженерия.

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Силы обороны Украины ударили по расположению 99-го полка Вооруженных сил Российской Федерации. Об этом стало известно из Telegram-канала OSINT-аналитиков CyberBoroshno 4 марта.

Аналитики отметили, что месторасположение российских оккупантов было геолоцировано их командой.

Удар по месторасположению ВС РФ

"Была проведена геопространственная разведка и выявлено расположение о/с 99 полка РОВ. Также для доразведки были использованы OSINT и социальная инженерия" — говорится в сообщении.

Авторы публикации выразили благодарность военным за плодотворное сотрудничество и результативную операцию.

В Минобороны РФ никак не комментируют произошедшее.

OSINT-аналитики сообщили о поражении расположения ВС РФ Фото: Скриншот

Напомним, 1 марта спикер председателя Одесской ОВА Сергей Братчук сообщил, что Воздушные силы ВСУ ликвидировали командный пункт и ракетно-артиллерийский склад вооружения российских оккупантов.

Ранее, 21 февраля, СМИ сообщили, что ВСУ нанесли удар по большому числу российских солдат, когда те выстроились в парадном порядке в ожидании генерал-майора Олега Моисеева и других армейских чиновников.