"Не вытягиваем": полковник объяснил, почему ВСУ не идут в наступление

Весной будет серьезная динамика на поле боя, если россияне будут иметь ресурс для ведения наступления. Однако в случае его отсутствия возможна оперативная пауза, рассказал бывший спикер Генштаба ВСУ Владислав Селезнев.

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Бывший спикер Генштаба ВСУ, полковник, военный эксперт Владислав Селезнев заявил, что российско-украинскую войну на паузу может поставить только отсутствие ресурсов. Об этом он сообщил в комментарии "ТСН.ua".

"Весна как сезонное явление вряд ли поставит войну на паузу. Войну на паузу может поставить отсутствие ресурсов", — сказал Владислав Селезнев.

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По его словам, интенсивность боевых действий не утихает, поскольку у россиян есть большой ресурс, который они пытаются трансформировать в территориальные достижения. По мнению Селезнева, этой весной будет серьезная динамика, если противник будет иметь ресурс для ведения наступления, или оперативная пауза, если ресурсы будут исчерпаны.

Как будут действовать ВСУ весной

Владислав Селезнев считает, что нынешняя весна и весь год для украинских военных пройдут под лозунгом "стратегической обороны". Части и подразделения, которые находятся на линии боевого соприкосновения, будут сдерживать российские попытки, будут формироваться стратегические ресурсы и резервы для украинских будущих наступательных операций. Речь идет не только о накоплении оружия и боеприпасов, но и о формировании мобилизационных ресурсов.

Эксперт отметил, что интенсивность и финальные аккорды этого процесса напрямую зависят от того, как быстро примут кейс военно-технической помощи от США.

"Очевидно, что самостоятельно мы эту опцию не вытягиваем, даже поддержка наших европейских партнеров не способна полностью удовлетворить все текущие потребности украинской армии", — добавил он.

Напомним, 27 февраля главнокомандующий британских Вооруженных сил Энтони Радакин заявил, что ВСУ не будут удерживать инициативу на фронте в течение нескольких месяцев. По его словам, актуальной остается проблема дефицита боеприпасов.

26 февраля президент Украины Владимир Сырский заявил, что главнокомандующий ВСУ Александр Сырский готовит два плана дальнейших действий по войне. Он подчеркнул, что все зависит от помощи США.