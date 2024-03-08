Атаковали колонной бронемашин: ВСУ остановили продвижение ВС РФ возле Часового Яра (видео)

Линия фронта возле Часового Яра проходит на расстоянии от двух до шести километров. Украинцы отбиваются с помощью противотанкового оружия и артиллерии, а россияне атакуют круглосуточно.

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Передовые подразделения ВС РФ остановились на подступах к Часовому Яру в Донецкой области. Бои идут на крайних восточных окраинах Ивановского, враг успеха не имеет. Детали ситуации на Бахмутском направлении командир батальона ударных беспилотных авиационных комплексов (БпАК) "Ахиллес" Юрий Федоренко рассказал в эфире "Киев 24".

По словам Федоренко, в Ивановском продолжаются "оживленные бои". В последнее время россияне неустанно пытаются штурмовать позиции украинцев. При этом применяют особую тактику. Во-первых, россияне идут в атаку "днем и ночью". Во-вторых, чтобы добраться подальше, используют легкую бронированную технику, которую успешно уничтожают украинцы.

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"Большинство штурмовой техники выводится из строя благодаря объединенному огневому воздействию".

Военный объяснил, что имеет в виду, говоря об "огневом воздействии", которое помогает остановить врага. В частности, бойцы применяют противотанковое оружие, артиллерию и ударные беспилотники.

В одной из последних атак ВС РФ враг применил 12 единиц техники, заявил Федоренко. Направление атаки — между Клещеевкой и Бахмутом в сторону автотрассы на Часов Яр. Украинские подразделения, которые держат здесь оборону, обезвредили 11 бронемашин, заявил боец.

Бои под Бахмутом — о ситуации возле Часового Яра говорится через 10 мин. от начала трансляции (ориентировочно)

Бои под Бахмутом — ситуация по состоянию на 8 марта

Отметим, на онлайн-карте боевых действий DeepState можно увидеть расстояние до Часового Яра с двух направлений, которые штурмуют подразделения ВС РФ. Наименьшее расстояние — от Богдановки: до 2 км. Расстояние от Ивановского — 5-6 км.

Бои под Бахмутом — расстояние до Часового Яра Фото: DeepState

В отчете Генштаба ВСУ по состоянию на утро 8 марта указывается, что под Бахмутом ВС РФ атаковали шесть раз. При этом штурмов под Авдеевкой было почти в четыре раза больше (23), под Марьинкой — почти в пять раз больше (28).

В феврале 2024 года Фокус рассказывал о ситуации, которая сложилась возле Часового Яра. В частности, представитель командования ОСУВ "Хортица" пояснил, что украинское командование возводит здесь специальные оборонительные укрепления. Между тем бойцы ВСУ уничтожили на данном отрезке фронта подразделения "Ахмат" и "Шторм Z" ВС РФ: понеся потери, враг отступил.

О необходимости готовиться к оборонительной операции возле Часового Яра в декабре 2023 года говорил военный эксперт Владислав Селезнев.

Напоминаем, 6 марта украинский военный рассказал детали боевых действий под Клещеевкой, которая дала возможность освободить населенный пункт от оккупантов. 7 марта аналитики Института изучения войны отметили угрозу продвижения врага возле Купянска и Часового Яра.