"Не могут пересечь черту": Евлаш рассказал о линиях обороны ВСУ возле Часова Яра

По словам спикера Восточной группировки войск Ильи Евлаша, опорные пункты, которые установили защитники, позволяют активно атаковать россиян и уничтожать их вооружение.

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Вблизи города Часов Яр Донецкой области были установлены несколько линий обороны, которые способны длительное время противостоять российским силам и замедлить их передвижение вперед. Об этом сообщил спикер Восточной группировки войск Илья Евлаш в комментарии изданию Liga.net.

По его словам, на данном направлении было развернуто обширное сетевое оборонное сооружение, включающее разнообразные инженерные фортификации, противотанковые и минные заграждения, а также системы колючей проволоки и дистанционного минирования, охватывающие как передовые, так и тыловые зоны.

"Кроме того, оборудованы до двух десятков взводных опорных пунктов. Оборудованы бетонные огневые постройки для долговременной обороны, из которых можно вести огонь. Это напоминает ДОТы из Второй мировой. Достаточно много противотанковых рвов нарыто, чтобы тяжелая техника противника не могла свободно пересечь черту. Она там должна останавливаться, а пехота спешиваться, — объяснил спикер войск.

По его словам, это дает возможность активно наносить по ним поражение и уничтожать технику, а враг уже сейчас теряет 60% техники на подъезде к позициям.

Евлаш утверждает, что инженерные укрепления обеспечивают достаточную защиту для личного состава Вооруженных Сил Украины, обеспечивая сохранность жизни и здоровья воинов, действующих на переднем рубеже.

Напомним, 8 февраля в СМИ рассказали, что от позиций российских военных до Часового Яра — 4 километра. По словам журналистов, в городе продолжают проживать гражданские.

Также заместитель главного редактора BILD Пауль Ронцхаймер сообщил, что Вооруженные силы Российской Федерации усилили атаки на Часов Яр из-под Бахмута Донецкой области.