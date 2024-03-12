Есть ли угроза для Киева и Сум: Украина имеет планы "А", "В", "С" на 2024 год, — эксперт

Российская армия не сможет повторить наступление на Киев или выйти на Днепр, пояснил военный эксперт Михаил Жорохов. Планы Украины зависят от того, возобновится ли поддержка США.

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Украинское командование имеет три варианта плана на ход войны в 2024 году. По какому плану будут действовать зависит от военной помощи, которая поступит или не поступит от западных партнеров. В РФ тем временем планов не меняют: и в дальнейшем будут пытаться выйти на границы Донецкой и Луганской областей. О будущих возможных событиях на российско-украинской войне военный эксперт Михаил Жорохов рассказал в интервью порталу "Обозреватель".

Жорохов пояснил, что в основном стоит ориентироваться на два плана — "А" и "В". Однако у Генштаба ВСУ есть другие варианты возможных действий — их может быть и три, и четыре. В РФ при этом и в дальнейшем будут набирать все новых солдат, но им вряд ли хватит сил, чтобы вновь пойти в атаку на приграничные области Украины.

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Согласно плану "А", Украина в 2024 году переходит в активную оборону. При этом ВСУ пытаются максимально удержать позиции, вместе с тем, по возможности, будут атаковать ВС РФ. В рамках плана, украинские войска могут отойти на вторую или третью линию обороны, которую сейчас строят или уже подготовили. При этом не будут слишком держаться за "условные" населенные пункты Часов Яр или Бердичи.

"Они уже не будут сражаться за условный Часов Яр, за условные Бердичи и т.д., а отойдут на вторую или третью позицию, которые уже будут обустроены или обустройство которых завершается прямо сейчас, "в темпе вальса".

План "В" — контратакующие действия Сил обороны Украины, пояснил эксперт. О деталях подобного развития событий он не рассказал.

Если обстоятельства сложатся определенным образом, то возможен и план "С" — то есть освобождение всех территорий, оккупированных РФ, и выход к границам 1991 года. Однако на сегодня серьезно рассматривать есть смысл только тогда, когда возобновится помощь США, — говорится в интервью.

"Это фактически если и не мечта, то по крайней мере перспектива, которая откладывается минимум на 2025-2026 годы".

В 2024 году в РФ будут действовать следующим образом:

проведут мобилизацию сразу после так называемых "президентских выборов";

экипировать в полном объеме российских новобранцев не смогут — промышленных мощностей РФ не хватит;

угрозы наступления на Киев, Сумы, Чернигов нет.

ВС РФ, не меняя планов первых дней полномасштабного вторжения, и дальше будут пытаться выйти на административные границы Донецкой и Луганской областей, уверен эксперт. Сил у россиян хватает на "локальные тактические операции", а не на "стратегические".

"Никакого выхода на Днепр и захвата Киева, Харькова, Полтавы, Сум не просматривается. Сил и средств хватает только для проведения локальных операций. Но провести стратегическую локальную операцию... Ну, по крайней мере по состоянию на сейчас таких возможностей нет".

Война в Украине — детали

По мнению Жорохова, враг в ближайшее время особенно будет давить под Авдеевкой. По его словам, это направление можно называть Покровским, поскольку россияне пытаются двигаться в сторону данного населенного пункта в Донецкой области.

Отметим, Покровск — город в Донецкой области, в котором до войны проживало 64 тыс. человек. Расстояние до линии боев по состоянию на 12 марта — около 30 км, до административной границы области — около 20 км (по прямой).

Война в Украине — наступление РФ на Покровск в Донецкой области по состоянию на 12 марта 2024 года Фото: DeepStateMAP

Отметим, в отчете Генштаба ВСУ утром 12 марта указано, что ВС РФ 16 раз штурмовали позиции Сил обороны под Авдеевкой. Основные точки атаки — Бердычи, Орловка, Тоненькое, Первомайское и Невельское. Другие направления, где состоялось больше всего ударов — Новопавловский (21 атака). У границ Сумской, Черниговской и Харьковской областей россияне не наступают, но пытаются совершить диверсии и минируют прилегающие поля.

Напоминаем, утром 12 марта стало известно о появлении танков в Белгородской области РФ. Кроме того, ночью несколько российских нефтебаз и нефтеперерабатывающих заводов попали под удар украинских беспилотников.