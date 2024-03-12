"Бой продолжается": Пономарев раскрыл новые детали рейда в Курскую область (видео)

По словам бывшего депутата Госдумы, первая подобная акция на территории страны-агрессора прошла практически год назад. Сначала это была Брянская область, потом Белгородская, а теперь еще и Курская.

Related video

На территории нескольких пограничных областей Российской Федерации с самого утра достаточно неспокойная обстановка. Связана она с рейдами, которые были устроены представителями Легиона "Свобода России", "Сибирского батальона" и Русского добровольческого корпуса (РДК). Бывший депутат Госдумы Илья Пономарев в эфире с Дмитрием Гордоном поделился новыми подробностями по этому поводу.

Проникновение российских подразделений через границу было зафиксировано в Курской и Белгородской областях. Илья Пономарев напомнил, что бойцы из РДК практически ровно год назад совершили ходку в Брянскую область и это была первая подобная операция, хоть и небольшая.

"Потом была большая акция в конце мая-начале июня в Белгородскою область, которая уже делалась совместно Легионом "Свобода России" и РДК. И потом Легион заходил на территорию Белгородской области буквально каждую неделю. Просто это уже превратилось в рутину, поэтому про это никто не писал", — делится бывший депутат Госдумы.

Также они не собираются что-то делать для пиара, ведь это жизни солдат, которыми рисковать никто не будет, говорится в сообщении. При этом их постоянно призывали организовать что-то "большое".

Рейды в России: что происходит сегодня

Илья Пономарев заявил, что 12 марта операция является масштабной, ведь впервые была организована сразу тремя группами. К акции присоединился "Сибирский батальон".

Также этот рейд примечателен тем, что было привлечено новое направление — Курская область. Ранее в основном акция происходила на территории Белгородского региона и на это есть ряд военных причин, которые раскрываться не будут сейчас.

"В Курской области есть несколько сильных подразделений российской армии. Бои идут с ивановскими десантниками. Это очень дееспособная часть. Бои тяжелые. Главные столкновения в Теткино – в Курской области. Там сначала чуть-чуть поторопились сказать, что полностью его освободили. То есть его заняли, но там все равно был бой. Сейчас там этот бой продолжается", — подытожил Илья Пономарев.

Смотреть с: 34:40

Напомним, 12 марта бывший депутат Госдумы Илья Пономарев заявил, что на границе с Украиной в районе Белгородской области идет бой. По его словам, Легион "Свобода России", РДК и "Сибирский батальон" прорвались на территорию региона.

Позже в DeepState показали, как изменилась "серая зона" в России после совершенных рейдов. На интерактивной карте можно увидеть, что бойцам нескольких российских подразделений удалось занять территорию общей площадью более 40 квадратных километров. Спецоперация продолжается.