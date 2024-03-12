"Бій триває": Пономарьов розкрив нові деталі рейду в Курську область (відео)

За словами колишнього депутата Держдуми, перша подібна акція на території країни-агресора відбулася практично рік тому. Спочатку це була Брянська область, потім Бєлгородська, а тепер ще й Курська.

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На території кількох прикордонних областей Російської Федерації з самого ранку досить неспокійна обстановка. Пов'язана вона з рейдами, які були влаштовані представниками Легіону "Свобода Росії", "Сибірського батальйону" і Російського добровольчого корпусу (РДК). Колишній депутат Держдуми Ілля Пономарьов в ефірі з Дмитром Гордоном поділився новими подробицями з цього приводу.

Проникнення російських підрозділів через кордон було зафіксовано в Курській і Бєлгородській областях. Ілля Пономарьов нагадав, що бійці з РДК практично рівно рік тому здійснили ходку до Брянської області, і це була перша подібна операція, хоч і невелика.

"Потім була велика акція наприкінці травня-початку червня в Бєлгородську область, яку вже робили спільно Легіон "Свобода Росії" і РДК. І потім Легіон заходив на територію Бєлгородської області буквально щотижня. Просто це вже перетворилося на рутину, тому про це ніхто не писав", — ділиться колишній депутат Держдуми.

Також вони не збираються щось робити для піару, адже це життя солдатів, якими ризикувати ніхто не буде, йдеться в повідомленні. При цьому їх постійно закликали організувати щось "велике".

Рейди в Росії: що відбувається сьогодні

Ілля Пономарьов заявив, що 12 березня операція є масштабною, адже вперше була організована одразу трьома групами. До акції долучився "Сибірський батальйон".

Також цей рейд примітний тим, що було залучено новий напрямок — Курська область. Раніше здебільшого акція відбувалася на території Бєлгородського регіону, і на це є низка військових причин, які розкриватися не будуть зараз.

"У Курській області є кілька сильних підрозділів російської армії. Бої йдуть з іванівськими десантниками. Це дуже дієздатна частина. Бої важкі. Головні зіткнення в Тьоткіно — у Курській області. Там спочатку трохи поквапилися сказати, що повністю його звільнили. Тобто його зайняли, але там все одно був бій. Зараз там цей бій триває", — підсумував Ілля Пономарьов.

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Нагадаємо, 12 березня колишній депутат Держдуми Ілля Пономарьов заявив, що на кордоні з Україною в районі Бєлгородської області йде бій. За його словами, Легіон "Свобода Росії", РДК і "Сибірський батальйон" прорвалися на територію регіону.

Пізніше в DeepState показали, як змінилася "сіра зона" в Росії після здійснених рейдів. На інтерактивній карті можна побачити, що бійцям кількох російських підрозділів вдалося зайняти територію загальною площею понад 40 квадратних кілометрів. Спецоперація триває.