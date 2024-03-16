Видели Вторую мировую: Греция передаст Украине устаревшие гаубицы M114A1 (фото)

Эксперты отмечают, что дальность стрельбы до 14,6 км не позволит вести контрбатарейную борьбу, а сами гаубицы были списаны в Греции еще 12 лет назад.

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Греция анонсировала новый пакет военной помощи для Украины. Среди боеприпасов и ракет они передадут 70 гаубиц М114А1. Гаубицы являются очень старыми, но могут пригодиться. Об этом сообщает Defense Express.

Украина уже получала гаубицы М114А1 от Португалии. А Греция, как сообщается, передала уже вторую партию артсистем. Прошлая передавалась через Чехию. Однако пока в украинской армии еще ни разу не показывали М114А1. В издании утверждают, что это и неудивительно, потому что гаубица хоть и имеет 155-мм калибр, но является абсолютно устаревшей. Пушку разрабатывали во время Второй мировой в 1939-1941 годах. Их изготавливали до 1953 года. Последний раз гаубицы применялись во время войны США во Вьетнаме.

Гаубица M114A1 имеет длину ствола всего 23 или 24,5 калибра. Из-за этого дальность стрельбы составляет до 14,6 км. В Греции первые пушки появились в 1951 году в рамках помощи из США. На момент 1970-х годов в Греции насчитывалось до 271 установки M114A1. А в строю армии они находились до 2012 года.

Украина получит морально устаревшие гаубицы, которые были актуальными два поколения назад, потому что на замену M114A1 пришла сначала M198, а затем M777. Учитывая дальность до 14,6 км и вес более 5 тонн, то гаубица не сможет вести контрбатарейную борьбу.

M114/39 в армии Нидерландов

Вместе с тем это не означает, что Украина ничего не сможет с ними сделать. Потому что в 1980-х годах была программа модернизации, которая предусматривала замену ствола длиной 39 калибров. Это повышало дальность стрельбы до 18 км обычными снарядами и до 32 км боеприпасом с донным генератором ERFB-BB. В итоге авторы резюмируют, что варианты модернизации существуют, но надо иметь стволы и технологические возможности для модернизации гаубиц.

Напомним, 15 марта СМИ писали, что помощь США для Украины может быть выделена слишком поздно. Без военной поддержки ВСУ могут нести большие потери.

15 марта в Пентагоне заявили, что они не смогут больше помогать Украине без финансирования Конгресса.