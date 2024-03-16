Бачили Другу світову: Греція передасть Україні застарілі гаубиці M114A1 (фото)

Експерти зазначають, що дальність стрільби до 14,6 км не дозволить вести контрбатарейну боротьбу, а самі гаубиці були списані в Греції ще 12 років тому.

Related video

Греція анонсувала новий пакет військової допомоги для України. Серед боєприпасів і ракет вони передадуть 70 гаубиць М114А1. Гаубиці є дуже старими, але можуть стати у пригоді. Про це повідомляє Defense Express.

Україна вже отримувала гаубиці М114А1 від Португалії. А Греція, як повідомляється, передала вже другу партію артсистем. Минула передавалась через Чехію. Проте наразі в українській армії ще жодного разу не показували М114А1. У виданні стверджують, що це і не дивно, бо гаубиця хоч і має 155-мм калібр, але є абсолютно застарілою. Гармату розробляли під час Другої світової у 1939-1941 роках. Їх виготовляли до 1953 року. Востаннє гаубиці застосовувались під час війни США у Вʼєтнамі.

Гаубиця M114A1 має довжину ствола всього 23 або 24,5 калібри. Через це дальність стрільби складає до 14,6 км. У Греції перші гармати зʼявились у 1951 році в межах допомоги з США. На момент 1970-х років у Греції налічувалося до 271 установок M114A1. А в строю армії вони перебували до 2012 року.

Україна отримає морально застарілі гаубиці, які були актуальними два покоління тому, бо на заміну M114A1 прийшла спочатку M198, а потім M777. Враховуючи дальність до 14,6 км і вагу понад 5 тонн, то гаубиця не зможе вести контрбатарейну боротьбу.

M114/39 в армії Нідерландів

Разом з тим це не означає, що Україна нічого не зможе з ними зробити. Бо у 1980-х роках була програма модернізації, яка передбачала заміни ствола довжиною 39 калібрів. Це підвищувало дальність стрільби до 18 км звичайними снарядами і до 32 км боєприпасом з донним генератором ERFB-BB. У підсумку автори резюмують, що варіанти модернізації існують, але треба мати стволи і технологічні можливості для модернізації гаубиць.

Нагадаємо, 15 березня ЗМІ писали, що допомога США для України може бути виділена занадто пізно. Без військової підтримки ЗСУ можуть зазнавати великих втрат.

15 березня у Пентагоні заявили, що вони не зможуть більше допомагати Україні без фінансування Конгресу.