ВСУ начали отступление на Донбассе из-за снарядного голода, — Кирби

По словам Джона Кирби, украинские командиры на поле боя буквально принимают решение о жизни и смерти, а у них нет достаточного количества боеприпасов.

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У Вооруженных сил Украины на Донбассе заканчиваются боеприпасы, поэтому они отступают на вторую и третью линии обороны. Об этом заявил координатор Совета национальной безопасности США по стратегическим коммуникациям Кирби в эфире телеканала ABC News.

"Россияне продолжают пытаться продвинуться на запад. Украинцам нужна поддержка, и она нужна им именно сейчас", — отметил он.

Позже в эфире телеканала Fox News Кирби подчеркнул, почему так важно, чтобы это дополнительное финансирование было получено.

"Сейчас украинские командиры на поле боя буквально принимают решение о жизни и смерти, о том, будут ли они стрелять или нет, у них заканчиваются боеприпасы", — отметил координатор.

Немецкий телеканал ZDF также сообщал, что Вооруженные силы Украины не в состоянии отвечать на российские атаки, так как у них нет достаточного количества боеприпасов.

Что происходит с помощью Украине

Осенью 2023 года президент Джо Байден предложил выделить Украине более 60 миллиардов долларов — она их должна была получить в 100-миллиардном пакете, в который вошла помощь Израилю, Тайваню и решение некоторых вопросов миграции.

В Палате представителей Конгресса США пакет помощи заблокировали, каждый раз озвучивая разные причины для отказа: от вопросов миграции до предложений о мирных переговорах с РФ.

В феврале 2024 года Сенат США поддержал новое предложение — выделить средства Украине и другим двум странам, не касаясь проблем миграции. Спикер Палаты представителей, республиканец Майк Джонсон отказался ставить на голосование соответствующий законопроект и отправил сенаторов на каникулы. Ориентировочное время, когда могут рассмотреть вопрос денег — конец марта — середина апреля 2024 года.

Тем временем в Украине российская армия перешла к активным наступательным действиям в нескольких точках фронта. Украинские военные сообщают, что не хватает артиллерийских снарядов, которые обычно получали от США.

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Напомним, по данным СМИ от 7 марта, администрация президента США Джо Байдена "взвешивает" возможность привлечь около 200 млн долларов из финансирования американской армии для оказания помощи Украине.

Ранее, 6 марта, американские журналисты сообщали, что на Авдеевском направлении Донецкой области ВСУ не хватает снарядов, в результате чего бойцы не знают, что может произойти, если Украина не получит военную помощь.