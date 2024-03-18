До 100 "кабанчиков в сутки: артиллеристы рассказали о работе на САУ "Акация" (фото)

По словам военных, они бы хотели иметь САУ Paladin. Но пока продолжают уничтожать тех, кто хочет возродить Советский союз советским оружием.

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Украинские артиллеристы САУ "Акация" сейчас работают на Донецком направлении, где уничтожают вражескую технику, склады боеприпасов и пехоту. Об этом сообщает АрміяInform.

Бойцы одной из механизированных бригад говорят, что для них выполнение задач уже является повседневной работой. Отмечается, что работа расчета слаженная и быстрая, потому что каждая секунда на поле боя важна. Артиллеристы работают по принципу "отстреляться и обратно".

САУ "Акация" продолжает уничтожать оккупантов советской артустановкой Фото: АрміяInform

Заряжающий Дмитрий говорит, что бывали дни, когда он заряжал до 100 "кабанчиков" за сутки. Вес боеприпаса составляет более 40 кг. На вопрос о спине только отмахивается.

"Бывало от интенсивности выходит из строя досылатель, то досылать приходится вручную. Ничего, потом поменяешься, отдохнешь неделю и в принципе норм", — улыбается Дмитрий.

Наводчик Евгений Фото: АрміяInform

Военные отмечают, что их САУ справляются с поставленными задачами, но есть особенности из-за ее возраста. Старший офицер батареи Антон пошутил, что они ждут САУ Paladin, потому что им когда-то обещали. Но пока бойцы продолжают уничтожать тех, "кто стремится возродить Советский Союз советским оружием".

Напомним, 10 января нацгвардейцы показали уничтожение САУ "Акация" и вражеских танков с помощью дронов.

12 марта в Дании анонсировали пакет военной помощи Украине на 330 млн долларов.