Мог поцарапать лицо для симуляции: в ТЦК прокомментировали попытку самоубийства в туалете

Украинец, которого якобы задержали за попытку нелегального пересечения границы, пытался покончить с собой в военкомате. В ТЦК заявили, что он вел себя неадекватно и мог быть под действием наркотиков.

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16 марта в СМИ сообщили, что задержанный при попытке сбежать за границу украинец попытался покончить с собой в туалете военкомата. В Закарпатском областном территориальном центре комплектования и социальной поддержки (ТЦК) дали официальный комментарий по поводу инцидента.

В военкомате сообщили, что речь идет о Хабарове Евгении Владимировиче 1996 года рождения, который имеет регистрацию в Харькове. Инцидент произошел в стенах Хустского районного ТЦК 14 марта.

Накануне, 13 марта, пограничники задержали мужчину при попытке незаконного пересечения границы и направили его на уточнение военно-учетных данных. Во время прохождения медосмотра в городе Иршава Хабаров заявил, что не имеет доверия к ВЛК, поэтому его перевели в ТЦК в городе Хуст.

В Закарпатском областном ТЦК подчеркнули, что в Хустском военкомате нарушитель вел себя "неадекватно". Он предпринял попытку суицида в уборной роты охраны.

Как объяснила пресс-служба, дежурный заметил, что украинец долго не выходит из туалета. Тогда он вошел в помещение и нашел военнообязанного на полу — без сознания и со следами крови рядом. Хабарову оказали неотложную медицинскую помощь, после чего госпитализировали.

"На обоих предплечьях у него были незначительные царапины, которые могли свидетельствовать о попытке суицида. Медики зафиксировали, что госпитализированный был в истерическом состоянии. Врачи также констатировали, что такое состояние могло быть вызвано употреблением наркотических препаратов или веществ", — заявили в ТЦК.

Сообщается, что впоследствии в нижнем белье мужчины была найдена пластина препарата "Гидазепам", который используется при невротических, психопатических астениях. Пять из десяти таблеток отсутствовали.

В Закарпатском областном ТЦК заверили, что никакой физической силы в военкомате к Хабарову не применяли, а царапины на лице он "мог причинить себе сам с целью симуляции".

"Призываем общественность прекратить манипуляции по этому случаю и не бросать тень на сотрудников ТЦК, достойно выполняющих поставленные задачи", — добавила пресс-служба.

Публикация Закарпатского областного ТЦК о попытке самоубийства Евгения Хабарова Фото: Скриншот

Напомним, инцидент комментировала девушка Евгения Хабарова. Она заявляла, что пограничники похитили мужчину из гостиницы и отвезли в КПП, где начали обвинять в попытке побега за границу. Украинка утверждала, что над ее любимым издевались — "вырывали волосы, таскали по асфальту, унижали и били по всему, что можно".

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