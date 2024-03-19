Защищал гумкоридор: Австралия отзывает самолет E-7A Wedgetail, который помогал Украине

Воздушное судно систематически осуществлял мониторинг угроз для Киева. Ожидается, что E-7A Wedgetail завершит свою миссию в ближайшие несколько недель.

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Австралийские власти планируют забрать обратно самолет наблюдения, который активно использовался для обеспечения безопасности при доставке военных и гуманитарных грузов в Украину. Однако официальные представители Канберры утверждают, что это решение не связано с обширным сокращением поддержки Украины. Об этом сообщает издание The Guardian.

По данным издания, самолет E-7A Wedgetail Королевских ВВС Австралии, который систематически осуществлял мониторинг угроз с момента своего отправления в Германию в октябре, завершит свою текущую миссию в ближайшие несколько недель.

Wedgetail, который построен на основе Boeing 737-700, оборудован передовым радаром дальнего наблюдения и имеет возможность одновременного отслеживания как воздушных, так и морских целей, передает RAAF.

Изначально Wedgetail был размещен в ответ на запрос со стороны США.

Журналисты отмечают, что США не обратились с запросом о продлении срока развертывания после апреля, и как следствие, завершение миссии Австралии не вызовет проблемы в области западного мониторинга.

Представитель Министерства обороны Австралии отметил, что Wedgetail сыграл ключевую роль в защите международного гуманитарного потока в Украину, обеспечивая раннее обнаружение возможных действий или угроз со стороны России за пределами Украины, направленных против гуманитарной и военной помощи.

Отвечая на вопрос, будет ли Австралия продлевать срок развертывания, представитель сказал, что "любые будущие просьбы о поддержке" от международных партнеров Австралии будут "рассматриваться в обычном порядке".

Напомним, 2 февраля СМИ писали, что Украина и Австралия обсуждают поставки танков и вертолетов ВСУ.

Украина подавала запрос на получение вертолетов MRH90. Несмотря на проблемы с безопасностью полетов, украинская сторона была готова пойти на риск. Однако в Австралии уже начали процесс утилизации транспортников, поэтому ВСУ их не получат.