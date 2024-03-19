Захищав гумкоридор: Австралія відкликає літак E-7A Wedgetail, який допомагав Україні

Повітряне судно систематично здійснювало моніторинг загроз для Києва. Очікується, що E-7A Wedgetail завершить свою місію в найближчі кілька тижнів.

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Австралійська влада планує забрати назад літак спостереження, який активно використовували для гарантування безпеки під час доставки військових і гуманітарних вантажів в Україну. Однак офіційні представники Канберри стверджують, що це рішення не пов'язане з великим скороченням підтримки України. Про це повідомляє видання The Guardian.

За даними видання, літак E-7A Wedgetail Королівських ВПС Австралії, який систематично здійснював моніторинг загроз від моменту свого відправлення в Німеччину в жовтні, завершить свою поточну місію в найближчі кілька тижнів.

Wedgetail, який побудований на основі Boeing 737-700, обладнаний передовим радаром дальнього спостереження і має можливість одночасного відстеження як повітряних, так і морських цілей, передає RAAF.

Спочатку Wedgetail було розміщено у відповідь на запит з боку США.

Журналісти зазначають, що США не звернулися із запитом щодо продовження терміну розгортання після квітня, і як наслідок, завершення місії Австралії не спричинить проблеми в галузі західного моніторингу.

Представник Міністерства оборони Австралії зазначив, що Wedgetail зіграв ключову роль у захисті міжнародного гуманітарного потоку в Україну, забезпечуючи раннє виявлення можливих дій або погроз з боку Росії за межами України, спрямованих проти гуманітарної та військової допомоги.

Відповідаючи на запитання, чи буде Австралія продовжувати термін розгортання, представник сказав, що "будь-які майбутні прохання про підтримку" від міжнародних партнерів Австралії будуть "розглядатися у звичайному порядку".

Нагадаємо, 2 лютого ЗМІ писали, що Україна та Австралія обговорюють постачання танків і вертольотів ЗСУ.

Україна подавала запит на отримання вертольотів MRH90. Попри проблеми з безпекою польотів, українська сторона була готова піти на ризик. Однак в Австралії вже розпочали процес утилізації транспортників, тому ЗСУ їх не отримають.