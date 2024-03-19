Потопить "Сергей Котов" было труднее всего: в Group-13 рассказали о дронах Magura (видео)

Отправить российский патрульный корабль на дно удалось только с третьей попытки. В ГУР объяснили, как проходят операции по ликвидации вражеских судов и на что способны морские дроны Magura V5.

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Секретное подразделение ГУР Group-13 потопило уже пять российских судов и подбило еще несколько, но самой сложной целью для бойцов оказался российский патрульный корабль "Сергей Котов". Деталями в комментарии BBC News поделился командир с позывным "Тринадцатый".

Group-13 дважды атаковала "Сергей Котов", но потопить его не удавалось. Успешной стала лишь третья попытка.

Как проходят операции?

В подразделении рассказали, что охота на российский корабль может длиться днями. Все это время операторы дронов должны оставаться сосредоточенными.

Когда дроны начинают приближаться к судам, экипаж фиксирует опасность и открывает огонь. Оккупанты стреляют из крупнокалиберных пулеметов и применяют специальные светящиеся снаряды.

Эти снаряды позволяют врагу видеть, куда он наносит удары. В то же время это играет на руку Group-13, корректируя движение дронов. Попасть в морские дроны трудно — они маленькие и маневренные.

"После окончания работы я истощен, как выжатый лимон", — признался "Тринадцатый".

Какие характеристики имеет Magura V5?

Magura V5 похож на небольшую моторную лодку с ровной поверхностью вместо пассажирских сидений.

"Он не излучает очень много тепла, в тепловизор почти незаметен. Он изготовлен из пластика, поэтому для радаров его тоже трудно увидеть", — рассказал командир.

Заявленный радиус действия дрона — 800 километров, поэтому он может достигать Крыма и даже побережья России. Magura V5 может нести 250 килограммов полезного груза — достаточно, чтобы потопить корабль.

Дрон управляется с базы через спутниковую связь. Пульт его дистанционного управления похож на "ядерный портфель" из голливудского кино. "Тринадцатый" подчеркнул, что на пульте даже есть красный тумблер для "ручного подрыва".

"Вы можете управлять из любой части мира, если у вас есть интернет", — объяснил он.

На случай сбоя основного Magura V5 имеет резервные соединения. Атакуя корабль, этот дрон может развить скорость до 80 км/ч. Благодаря этому и небольшим размерам его трудно заметить, особенно ночью среди волн.

Напомним, кадры с места событий свидетельствуют о том, что патрульный корабль "Сергей Котов" пытался убежать от украинских дронов. Он пошел на дно 5 марта.

19 марта спикер ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук рассказал, что вражескому Черноморскому флоту не хватает кадров. Моряков нужно длительное время обучать, а желающих погибнуть "не так много".