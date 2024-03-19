Более трех тысяч бомб с начала года: в ВСУ назвали одну из главных проблем на фронте

По словам командира 3 ОШБр Максима Жорина, единственным средством против управляемых авиабомб является западные системы ПВО и истребители F-16.

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Одна из главных проблем на фронте – это использование россиянами "КАБов". Это самое массовое применение управляемых авиабомб со времен Второй мировой войны. Об этом у себя в Telegram написал командир 3 ОШБр Максим Жорин.

По его словам, Россия только с начала года сбросила 3,5 тысячи авиабомб на территории Украины.

"Большой процент там пришелся на Авдеевку – это наше подразделение почувствовало на себе", — написал он.

По его словам, "КАБы" – неточное оружие, однако оно таким быть не должно. При больших объемах его использования уничтожается абсолютно все: дома и другие постройки, а также позиции солдат и даже подземные укрытия.

Жорин отметил, что таких бомб у россиян очень большое количество. Более того, в РФ наладили массовое производство.

"Самостоятельно мы на сегодняшний день ничего противопоставить не можем – эффективное противодействие КАБам это только западные системы ПВО и Ф-16", — отметил Жорин.

Максим Жорин о применении россиянами КАБов Фото: Скриншот

Напомним, в 3 ОШБр сообщили, что ВС РФ за неделю потеряли более 600 солдат. Так, на направлении работы бригады было уничтожено и повреждено почти 30 единиц вражеской техники.

Также Фокус писал, что ВС РФ пытались украсть Leopard 2, однако "Азов" остановил врага. Украинские военные заметили с помощью беспилотников, как оккупанты пытались украсть танк и решили остановить врага. Дроны точно попали в моторные отсеки российских тягачей.