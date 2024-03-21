Четверть процента ВВП на помощь Украине: Эстония предлагает единый взнос для каждого

Кая Каллас настаивает, что каждая из более 50 стран, которые входят в коалицию "Рамштайн", должны выделить 0,25% своего валового внутреннего продукта на военную помощь Украине.

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Если Украина проиграет, Российская Федерация возьмет паузу на несколько лет, а затем распространит свою агрессию на другие страны. В этом убеждена премьер-министр Эстонии Кая Каллас. Перед началом саммита ЕС в Брюсселе в четверг, 21 марта, она призвала страны Европы не допустить той же ошибки, что и Эстония перед Второй мировой войной, и активно инвестировать в оборону, чтобы избежать неожиданных ситуаций.

"В 1933 году инвестиции в оборону Эстонии были рекордно низкими. И почему? Потому что это было мирное время. Мы построили нашу страну, и мы были нейтральной страной. Но в 1938 году, когда стало понятно, что война приближается, оборонные инвестиции были увеличены на 100%, но было уже поздно", — напомнила Каллас.

Премьер Эстонии объяснила, что лидеры стран должны должным образом объяснить своему электорату потребность в наращивании оборонных инвестиций и дать понять, что это не означает провоенную позицию. По ее словам, некоторые европейские страны могут стать мишенью для России, если Украина проиграет войну.

"Если мы действительно поможем Украине, нам не придется беспокоиться о том, кто будет следующим. Но если Украина упадет, то будет пауза в несколько лет, и мы увидим это в более широком масштабе, особенно, если не будем инвестировать в оборону", — подчеркнула Каллас.

Политик призвала страны, входящие в коалицию "Рамштайн", выделить 0,25% своего валового внутреннего продукта (ВВП) на военную помощь Украине.

Каллас убеждена, что такой шаг "сделает значительный вклад в победу Украины над Россией".

Напомним, 17 января Эстония озвучила идею относительно единого взноса от стран-партнеров на помощь Украине. Таким образом удастся привлечь не менее 120 миллиардов евро.

18 марта глава Европейского Совета Шарль Мишель призвал Европу перейти в режим "военной экономики". Он убежден, что ЕС стоит перед самым большим вызовом безопасности со времен Второй мировой войны. Если европейские страны не окажут достаточной помощи Украине для остановки России, то станут следующими.