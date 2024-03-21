Конечная цель — Москва: в ЛСР рассказали, как долго продлится рейд добровольцев (видео)
На российских добровольцах, которые проливают кровь за Украину и свою Родину лежит большая ответственность. Им нужно стать гарантами демократии в своей стране, рассказал представитель ЛСР "Цезарь".
Представитель Легиона "Свобода России" с позывным "Цезарь" заявил, конечной целью российских добровольцев является поход на Москву. По его словам, это вопрос времени. Об этом он рассказал в интервью изданию "Униан".
"Это (поход на Москву, — ред.) только вопрос времени. Более того, я знаю каждый шаг на этом пути, но пока не могу поделиться деталями", — рассказал "Цезарь".
Когда речь пойдет о полномасштабном освободительном походе добровольцев, по его мнению, речь пойдет о неделях или максимум нескольких месяцах. Он отметил, что поход Евгения Пригожина показал, что "ситуация могла решиться за сутки". Но ему не хватило политической воли, поскольку в глубине души он был не политиком, а коммерсантом.
"Его задача — не победить, а поторговаться, выбить себе что-то. И он не бунтовал против Путина, он бунтовал против его ставленников, которые, по мнению Пригожина, неграмотно убивали украинцев", — подчеркнул российский доброволец.
Он добавил, что на российских добровольцах, которые проливают кровь, "защищая Украину и освобождая нашу Родину", лежит большая ответственность в том, чтобы они стали гарантами демократии в своей стране, не позволили "каким-то путинским оборотням" попытаться восстановить систему, не позволить создать "анклав", из которого "путинский губернатор будет пытаться распространить заразу дальше".
Напомним, 21 марта представители российских добровольческих формирований рассказали, что ВС РФ потеряли более 1500 военных убитыми и ранеными. Кроме этого, было уничтожено 171 единицу боевой техники.
В тот же день боец Легиона "Свобода России" Алексей Барановский сообщил, что российские добровольцы имеют доступ к оружию, которое находится в их распоряжении как части Интернационального легиона ВСУ. Также арсенал россиян постоянно пополняет захваченное вооружение ВС РФ.