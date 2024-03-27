Скандал в армии США: в соцсетях засветился американский солдат с нашивкой СС "Тотенкопф"

Фотография с предполагаемым шевроном была опубликована в Instagram. После гневных комментариев пост пыл поспешно удален, однако скриншот изображения разошелся по другим соцсетям.

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Армия США начала расследование инцидента в связи с публикацией в соцсетях, в которой американский военнослужащий засветился с нашивкой подразделения нацистской Германии СС "Мертвая голова". Об этом 26 марта сообщает AirForce Times.

По предварительным данным 20-я группа спецназа штата Алабама, опубликовала 24 марта фотографию в сети Instagram на которой изображен военнослужащий с нашивкой в виде черепа, характерной для бойцов подразделения SS-Panzer-Division "Totenkopf". Это специфическое изображение черепа и скрещенных костей, которое было принято в элитном корпусе Адольфа Гитлера.

Публикации содержала безобидные комментарии — "То самое чувство выходного дня. Наслаждайтесь остатком выходных. Не прекращайте тренировки. Не успокаивайтесь". Однако фото вызвало шквал с критикой нашивки, которая была видна на задней части шлема одного из военнослужащих. После этого пост был удален.

Скриншот из сети Instagram. Авторы публикации изображение нацистского шеврона заретушировали

"Использование символов и нашивок с изображением исторических образов ненависти недопустимо и является явным нарушением наших ценностей. Мы осведомлены о ситуации и в настоящее время расследуем этот вопрос", — заявил представитель Национальной гвардии США Мак Музио.

Он подтвердил, что подразделение удалило сообщение. Но в последующие дни скриншот изображения был опубликован в других социальных сетях, где сотни людей критиковали подразделение и комментировали историческое значение изображения.

Издание отмечает, что эта эмблема была включена в базу так называемых символов ненависти американской неправительственной Антидиффамационной лиги (ADL), которая занимается защитой прав евреев и борется с антисемитизмом.

Отметим, что ADL — это американская еврейская неправительственная общественно-политическая организация, которая сражается с антисемитизмом и другими проявлениями нетерпимости к евреям. Представители организации утверждали, что ADL успешно сотрудничает с правоохранительными органами США, в том числе с полицией и ФБР.

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Как отметили в Military Times, расследование началось всего через месяц после того, как Национальная гвардия Монтаны принесла извинения за использование фотографий в вербовочных материалах, на которых были показаны нацистские солдаты, марширующие во время Второй мировой войны. Эти изображения также вызвали возмущение в сети.

Ранее сообщалось, что претендент на пост президента США от Республиканской партии Вивек Рамасвами назвал президента Украины Владимира Зеленского "нацистом". В ходе дебатов политик отметил, что, по его мнению, Украина не является "иллюстрацией демократии".