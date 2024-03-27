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Военный Фокус

Скандал в армии США: в соцсетях засветился американский солдат с нашивкой СС "Тотенкопф"

спецназ сша
Фото: Открытые источники | Иллюстративное фото

Фотография с предполагаемым шевроном была опубликована в Instagram. После гневных комментариев пост пыл поспешно удален, однако скриншот изображения разошелся по другим соцсетям.

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Армия США начала расследование инцидента в связи с публикацией в соцсетях, в которой американский военнослужащий засветился с нашивкой подразделения нацистской Германии СС "Мертвая голова". Об этом 26 марта сообщает AirForce Times.

По предварительным данным 20-я группа спецназа штата Алабама, опубликовала 24 марта фотографию в сети Instagram на которой изображен военнослужащий с нашивкой в виде черепа, характерной для бойцов подразделения SS-Panzer-Division "Totenkopf". Это специфическое изображение черепа и скрещенных костей, которое было принято в элитном корпусе Адольфа Гитлера.

Публикации содержала безобидные комментарии — "То самое чувство выходного дня. Наслаждайтесь остатком выходных. Не прекращайте тренировки. Не успокаивайтесь". Однако фото вызвало шквал с критикой нашивки, которая была видна на задней части шлема одного из военнослужащих. После этого пост был удален.

военный сша Totenkopf Fullscreen
Скриншот из сети Instagram. Авторы публикации изображение нацистского шеврона заретушировали

"Использование символов и нашивок с изображением исторических образов ненависти недопустимо и является явным нарушением наших ценностей. Мы осведомлены о ситуации и в настоящее время расследуем этот вопрос", — заявил представитель Национальной гвардии США Мак Музио.

Он подтвердил, что подразделение удалило сообщение. Но в последующие дни скриншот изображения был опубликован в других социальных сетях, где сотни людей критиковали подразделение и комментировали историческое значение изображения.

Издание отмечает, что эта эмблема была включена в базу так называемых символов ненависти американской неправительственной Антидиффамационной лиги (ADL), которая занимается защитой прав евреев и борется с антисемитизмом.

Отметим, что ADL — это американская еврейская неправительственная общественно-политическая организация, которая сражается с антисемитизмом и другими проявлениями нетерпимости к евреям. Представители организации утверждали, что ADL успешно сотрудничает с правоохранительными органами США, в том числе с полицией и ФБР.

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Как отметили в Military Times, расследование началось всего через месяц после того, как Национальная гвардия Монтаны принесла извинения за использование фотографий в вербовочных материалах, на которых были показаны нацистские солдаты, марширующие во время Второй мировой войны. Эти изображения также вызвали возмущение в сети.

Ранее сообщалось, что претендент на пост президента США от Республиканской партии Вивек Рамасвами назвал президента Украины Владимира Зеленского "нацистом". В ходе дебатов политик отметил, что, по его мнению, Украина не является "иллюстрацией демократии".