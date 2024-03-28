Неудачная модернизация: эксперты объяснили, почему ракеты "Оникс" — слабое оружие ВС РФ

Противокорабельная ракета "Оникс" создана во времена СССР в 1970 году. За время российской агрессии ее минимум три раза дорабатывали, поскольку она не соответствовала современным условиям боевых действий.

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Российские разработчики постоянно дорабатывают противокорабельные ракеты "Оникс", которыми ВС РФ обстреливает Украину. Причина доработки — несоответствие снаряда заявленным характеристикам. В частности, ее легко сбивают средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и она промахивается, когда летит на большие расстояния. Об особенностях российского оружия рассказали эксперты портала Defense Express.

Эксперты обратили внимание на публикацию российского информационного агентства ТАСС, в котором говорилось об очередной переработке "Оникс". В частности, там указали, что ее оборудовали обновленной "активной головкой самонаведения" (ГСН) и особой защитой от РЭБ. В статье указывается, что это свидетельствует о слабости ракеты, которую, как выясняется, можно сбить на пути к цели.

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На портале вспомнили применение ВС РФ "Оникса" в 2022 году, когда Украина еще не имела ЗРК Patriot и IRIS/T. ВСУ тогда смогли обезвредить несколько ракет, получив неизвестным средством РЭБ к радиолокационной ГСН, которая наводит на цель на финальном этапе полета. Впрочем, успехи были при атаке одного-двух снарядов, а не большего количества.

После этого россияне дважды брались за совершенствование противокорабельной ракеты, — пояснили эксперты. Первая попытка — летом 2023 года: тогда о ней говорили представители ГУР Минобороны. Вторая попытка — в январе 2024 года: планировали увеличить дальность от 300 до 800 км. Сейчас происходит третья попытка, свидетельствуют заявления ТАСС.

На Defense Express подытожили, что ВСУ способны дезориентировать ракеты "Оникс", которыми россияне стреляют по украинцам. То есть российское оружие слабее, чем заявляет российское командование и росСМИ.

П-800 "Оникс" — противокорабельная ракета, разработка которой началась в 70-х гг. прошлого века в СССР. Длина ракеты — 8 м, вес — 3 тонны, вес боевой части — 200-300 кг. Заявленная дальность — до 600 км, высота полета — от 14 тыс. м на старте до 10 м на финишной прямой. Скорость — 3182 км/ч.

На видео, которое публикуют пропагандисты РФ, можно увидеть момент пуска этой ракеты — как она вылетает с ПУ "Бастион" где-то в Крыму, "ложится" горизонтально и направляется к цели.

Обстрелы Украины — детали

Отметим, ранее Фокус рассказывал о случаях применения ракеты "Оникс" во время российско-украинской войны. В частности, во время обстрела Киева 25 марта в украинском командовании некоторое время утверждали, что по городу ударили именно этими снарядами (позже уточнили, что это были "Цирконы").

Осенью 2023 года враг запустил данный вид ракеты по Одессе, расположенной в 300 км от оккупированного Крыма. Согласно данным военной администрации, россияне повредили пансионат и припортовую инфраструктуру. Между тем в январе 2024 года партизаны "Атеш" сообщили, что командование ВС РФ перевело в Крым две самоходные пусковые установки, с которых стартуют "Ониксы".

Напоминаем, после удара по Киеву 25 марта военные эксперты объяснили, почему ВС РФ начали использовать новое оружие — ракеты "Циркон". Кроме того, аналитики рассказали, что этот снаряд также не соответствует российским угрозам: он несет слишком мало взрывчатки.