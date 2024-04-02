Возможны еще 2-3 массированные атаки весной: в ГУР назвали количество высокоточных ракет, которые имеет РФ

Россиянам нужна определенная пауза, поскольку запасы ракет истощаются. Враг пытается сохранять их на уровне 900 единиц, рассказал заместитель начальника ГУР Вадим Скибицкий.

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Российская Федерация может нанести еще несколько массированных ударов по украинской энергетике весной. Об этом сообщил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий в комментарии "РБК-Украина".

Он отметил, что запасы российских ракет истощаются, поэтому врагу нужна будет пауза для их накопления.

"Сейчас в России, по нашей оценке, остается около 950 высокоточных ракет оперативно-стратегического и стратегического уровня с дальностью более 350 километров", — сказал Вадим Скибицкий.

По его словам, оккупанты пытаются держать свои запасы ракет на уровне не менее 900 единиц. Враг начинает массированные атаки, когда накапливает более 900 ракет, и останавливается, когда запасы находятся на уровне 900. Сейчас же оккупанты приближаются к лимиту.

Он отметил, что в апреле РФ планирует произвести около 40 ракет типа Х-101. В ГУР считают, что противник сможет провести еще несколько массированных атак, а именно две-три.

"А дальше будут вынуждены снова взять некоторую паузу для накопления ракет и "шахедов". Однако отдельные локальные обстрелы могут при этом продолжаться", — отметил Скибицкий.

Напомним, 1 апреля представитель Воздушных сил ВСУ Илья Евлаш заявил, что оккупанты взяли паузу в массированных атаках. По его словам, противник занят планированием новых ударов и накоплением средств поражения.

30 марта председатель комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус рассказал, что перед Украиной стоит новая задача из-за атак РФ по энергетическим объектам. Речь идет о формировании нового элемента энергетической системы, а именно большого количества распределенной малой генерации.