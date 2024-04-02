"Спасибо Лорак и Арестовичу": украинцы шутят об ударах БПЛА по Татарстану (фото)

В шуточных мемах рассказывают о трех основных "подозреваемых", которые запустили БПЛА самолетного типа по военному объекту РФ. При этом украинцы выражают такую же "обеспокоенность", как западные партнеры.

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Украинцы "заподозрили", что удар по нефтеперерабатывающему заводу (НПЗ) и цеху по производству дронов-камикадзе произошел благодаря участию бывшей украинской певицы Ани Лорак. За это они публично ее благодарят, распространяя в сети соответствующие изображения-мемы. Есть и другие предположения относительно того, кто пролетел 1 200 км до Татарстана. Фокус собрал коллекцию мемов об атаке БПЛА за тысячи километров от Украины, в глубоком тылу РФ.

Авторы мемов рассматривают пока трех основных подозреваемых, причастных к атаке БПЛА утром 2 апреля. Первая подозреваемая — Ани Лорак, которая еще до переезда в РФ пела о самолетах и возвращении.

Удар по НПЗ РФ — мем про Лорак и Татарстан Фото: Скриншот

Второй подозреваемый — внештатный экс-советник Офиса президента Алексей Арестович. Летом 2023 года в одном из своих комментариев он заявил, что является также пилотом самолета. Поэтому после появления самолета-камикадзе в Татарстане появились мемы, в которых вспоминают и эти его умения. Кроме того, выражают "скорбь", поскольку рейс якобы был "последним".

Удар по НПЗ РФ — мем про Арестовича и Татарстан Фото: Скриншот Удар по НПЗ РФ — мем про "самолетик" и Арестовича в Татарстане Фото: Скриншот

Еще один вариант — личное участие в атаке президента Владимира Зеленского.

Удар по НПЗ РФ — мем про Зеленского и Татарстан Фото: Скриншот

Есть группа мемов о возможной реакции россиян на удары по НПЗ. На коллаже можно увидеть мужчину, похожего на российского актера Охлобыстина, который поддерживает президента РФ Владимира Путина и вторжение в Украину.

Удар по НПЗ РФ — мем про Охлобыстина и Татарстан Фото: Скриншот

На других изображениях — удивление граждан РФ, которые узнали о прилете на расстоянии 1200 км от Украины. Также есть мемы, в которых фигурируют украинцы: вместо того, чтобы работать, они бросились создавать шутки об атаке на НПЗ России.

Удар по НПЗ РФ — мем об удивлении россиян и Татарстан Фото: Скриншот Удар по НПЗ РФ — мем о создании мемов и Татарстан Фото: Скриншот

Также есть шутливый ответ США и странам запада, которые обычно выражают "глубокое беспокойство" при ударах по украинцам. На этот раз настала очередь украинцев выражать собственное "беспокойство".

Удар по НПЗ РФ — мем о реакции США и Татарстана — мем о реакции США Фото: Скриншот

Удар по НПЗ РФ — детали

Отметим, утром 2 апреля стало известно о двух ударах БПЛА, которые произошли в Татарстане. На видео с места событий можно увидеть достаточно удар большого летательного аппарата по цеху по производству дронов "Алабуга". При этом слышно, как "радостно" реагируют россияне, которые стали свидетелями происшествия.

Еще одна точка атаки — нефтеперерабатывающий завод. Российские власти заверили, что якобы сбили все угрожающие БПЛА. На фото с места событий виден пожар, пылающий на одной из установок.

Между тем с февраля по конец марта 2024 года беспилотники повредили 12% нефтеперерабатывающих мощностей РФ — заявило издание Bloomberg. Во время предыдущих атак дронов, которые начались в сентябре 2023 года, удалось повредить 18 объектов — нефтебаз, нефтяных порталов и других предприятий нефтегазовой сферы.

Правительство США якобы обратилось к Украине с просьбой прекратить удары по российским НПЗ, — сообщили в СМИ. На это ответил президент Владимира Зеленский: по его словам, ВСУ имеет полное право доставать по выбранным целям с помощью оружия, произведенного в Украине.

Напоминаем, эксперты InformNapalm подтвердили, что в цехе в Татарстане действительно собирали дроны-камикадзе. Тем временем ранее Фокус писал, что за пропущенные удары БПЛА в РФ решили наказывать бойцов "Росгвардии".