Такого, как было 24 февраля, уже 1000% не будет: полковник ВСУ о наступлении ВС РФ на Киев

По словам бывшего командира 72-й ОМБр Александра Вдовиченко, украинской стороне удалось подготовить необходимые позиции обороны на участках, где мог бы попытаться продвинуться противник. В то же время, никому неизвестно, какие у Кремля планы.

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Все чаще появляются разговоры о том, что российские оккупанты намерены начать новое масштабное наступление, которое может затронуть даже и Киев. На эту тему высказался полковник ВСУ и экс-командир 72-й отдельной механизированной бригады (ОМБр) Александр Вдовиченко в интервью "Еспресо".

Уже 2 года прошло с момента, как украинским защитникам удалось отбить российское вторжение на севере и освободить часть регионов от оккупации. В частности речь идет о Киевской области, где после отхода россиян было зафиксировано множество преступлений.

"В боях за Киев произошли миллионы героических поступков, о которых мы еще не знаем. Об этом будут написаны тысячи книг, сняты сотни фильмов. И каждый, кто сражался тогда за Киев, сражался сегодня ради завтра. Тогда нельзя было говорить "я", его просто не было. Были десятки тысяч "я", которые сложились в одно мощное, сплошное "мы", — говорит Александр Вдовиченко.

Отдельно полковник высказал свое мнение по поводу того, возможно ли повторное наступление противника на Киев, Харьков или любой другой областной центр, который для них в приоритете. Сейчас никто не знает, что в голове у российского президента Владимира Путина и какие у него есть планы касаемо Украины. В то же время, стоит быть готовым к провокациям.

"Даже смотря его (Путина, — ред.) видео год или полтора года назад, видно, что он был поникший. Сейчас, после "выборов", он распрягся и стал нарванный. Россияне изменили свою риторику и нарративы. То, что уже такого не будет, как это было 24 февраля, — это тысяча процентов. Ведь по всей полосе, где враг может осуществить наступление, уже есть подготовленные позиции, есть подразделения, воинские части. Но что может вздумать сумасшедший?" — подытожил Александр Вдовиченко.

Напомним, 1 апреля сообщалось, что офицер ТРО оценил вероятность нового наступления РФ на Киев. По словам капитана Алексея Фандецкого, это очень важная задача для противника, поэтому нельзя исключать этот сценарий.

31 марта сообщалось, что начальник украинской разведки Кирилл Буданов также ответил, будет ли наступление на Киев. По его мнению, слова французского президента Эммануэля Макрона об угрозе российского продвижения являются "предположением". Сейчас в приграничье Беларуси не сосредоточено достаточно вражеских ресурсов.