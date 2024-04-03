Не только ракеты и Shahed: Зеленский отреагировал на массированные удары по Украине в марте (видео)

Глава государства отметил важность систем ПВО, поскольку именно благодаря таким комплексам украинцы могут защититься от российского террора.

Related video

В марте РФ применила более 400 ракет и 600 "шахедов" и выпустила более 3 тысяч управляемых авиабомб. Харьков больше всего страдает. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский в Telegram.

Он отметил, что разные города и села Украины страдают от этого террора. Особенно это касается прифронтовых территорий и приграничных общин.

Важно

Повредили колледж и детский сад: Зеленский отреагировал на ракетный удар по Днепру (видео)

"Наш Харьков, более чем миллионный город, подвергается ударам ракет и дронов с первого дня этой войны", — заявил он.

Теперь российские войска применяют еще и авиабомбы против Харькова. Руководитель государства отметил, что горожане ежедневно страдают от последствий ударов.

Зеленский отметил, насколько важны системы ПВО. Именно благодаря таким комплексам украинцы могут защититься от российского террора.

"Это нужно — нужно для нашего Харькова и всех других городов и громад, чья жизнь сейчас под российскими ударами", — заявил Зеленский.

Обстрелы Харькова

Войска РФ усилили обстрелы Харькова и бьют новыми снарядами. Мэр Игорь Терехов сообщил, что российские оккупанты не подошли ближе к городу, но интенсивно применяют оружие большего радиуса действия. По его словам, цель врага — запугать харьковчан. Он подтвердил, что ситуация для энергетики "очень тяжелая". Однако, по его словам, в городе "никто не опускает руки": пункты несокрушимости работают круглосуточно, а в школах бесплатно кормят людей.

В Минэнерго 31 марта рассказали, что Харьков возвращается к почасовым отключениям света. Согласно обновленному графику стабилизационных отключений, в городе и некоторых населенных пунктах области с 1 по 7 апреля света не будет по четыре часа.

Напомним, 2 апреля группа ДТЭК прокомментировала разрушение своих объектов после атак 22 и 29 марта, когда российские войска выпустили почти 200 ракет и применили ударные БПЛА типа Shahed.