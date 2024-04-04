Ударили по спасателям: Зеленский об атаке россиян "шахедами" по Харькову (видео)

По словам главы государства, погибли 4 человека, 3 из которых — спасатели. Зеленский в очередной раз напомнил о важности усиления украинской системы ПВО.

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Ночную массированную атаку россиян "шахедами" по Харькову, жертвами которой стали спасатели и женщина, прокомментировал президент Украины Владимир Зеленский. Глава государства назвал нападение подлым и циничным. Об этом идет речь в его сообщении в соцсети Twitter (X).

"Удар по Харькову, обычный жилой дом. Тремя "шахедами". Подлое и циничное нападение, когда спасатели прибыли на место удара, террористы атаковали снова", — подчеркнул Зеленский.

Отдельно он отметил, что укрепление системы противовоздушной обороны Украины позволит сохранить жизнь и защитить украинцев. Владимир Зеленский выразил уверенность, что Россия непременно ответит за свои террористические действия.

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"Российские террористы будут отвечать за свои действия в Харькове и за все акты агрессии против нашего народа. Мы работаем с нашими партнерами, чтобы усилить защиту наших городов и сел и защитить наших граждан. Укрепление возможностей противовоздушной обороны Украины непосредственно означает спасение жизней", — убежден президент. Также он опубликовал видео последствий атаки россиян.

Атака шахедами по Харькову

Как известно, этой ночью РФ осуществила атаку по Харькову несколькими волнами "шахедов". В частности захватчики ударили по объектам жилой инфраструктуры. Один из вражеских дронов попал непосредственно в 14-этажный дом. По состоянию на сейчас известно, что количество жертв массированного удара возросло до четырех. Среди них трое сотрудников спасательных служб.

Спикер командования Воздушных сил Илья Евлаш в эфире телемарафона сообщил, почему силы ПВО во время атаки не смогли сбить все российские дроны. В частности, речь идет о близком расстоянии от границы с Россией первой группы дронов-камикадзе.

Напомним, 2 апреля военный эксперт Константин Машовец прокомментировал вероятность нового наступления россиян на Харьков и Киев в ближайшее время. Он уверяет, что сейчас у оккупантов нет ресурсов для этого.

Также 4 апреля еще один военный эксперт Юрий Романенко отметил, что несмотря на то, что в последнее время ходят слухи о новом наступлении Путина на Харьков, вероятность такого сценария крайне маловероятна.