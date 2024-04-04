Ударили по рятувальниках: Зеленський про атаку росіян "шахедами" по Харкову (відео)

За словами очільника держави, загинули 4 людини, 3 з яких — рятувальники. Зеленський вкотре нагадав про важливість посилення української системи ППО.

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Нічну масовану атаку росіян "шахедами" по Харкову, жертвами якої стали рятувальники та жінка, прокоментував президент України Володимир Зеленський. Глава держави назвав напад підлим і цинічним. Про це йде мова у його дописі у соцмережі Twitter (X).

"Удар по Харкову, звичайний житловий будинок. Трьома "шахедами". Підлий і цинічний напад, коли рятувальники прибули на місце удару, терористи атакували знову", — підкреслив Зеленський.

Окремо він зауважив, що зміцнення системи протиповітряної оборони України дасть змогу зберегти життя та захистити українців. Володимир Зеленський висловив впевненість, що Росія неодмінно відповість за свої терористичні дії.

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"Російські терористи будуть відповідати за свої дії в Харкові та за всі акти агресії проти нашого народу. Ми працюємо з нашими партнерами, щоб посилити захист наших міст і сіл та захистити наших громадян. Зміцнення можливостей протиповітряної оборони України безпосередньо означає порятунок життів", — переконаний президент. Також він опублікував відео наслідків атаки росіян.

Атака шахедами по Харкову

Як відомо, цієї ночі РФ здійснила атаку по Харкову кількома хвилями "шахедів". Зокрема загарбники вдарили по об'єктах житлової інфраструктури. Один із ворожих дронів влучив безпосередньо у 14-поверховий будинок. Станом на зараз відомо, що кількість жертв масованого удару зросла до чотирьох. Серед них троє співробітників рятувальних служб.

Спікер командування Повітряних сил Ілля Євлаш в ефірі телемарафону повідомив, чому сили ППО під час атаки не змогли збити всі російські дрони. Зокрема, мова йде про близьку відстань від кордону з Росією першої групи дронів-камікадзе.

Нагадаємо, 2 квітня військовий експерт Костянтин Машовець прокоментував вірогідність нового наступу росіян на Харків та Київ найближчим часом. Він запевняє, що зараз в окупантів немає ресурсів для цього.

Також 4 квітня ще один військовий експерт Юрій Романенко зауважив, що попри те, що останнім часом ходять чутки про новий наступ Путіна на Харків, вірогідність такого сценарію вкрай маловірогідна.