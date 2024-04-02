Нет сил на Харьков и Киев: почему летом не будет наступления РФ с севера

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Итак, относительно "возвращения" россиян "под Киев"...

На данный момент, это выглядит, мягко говоря, проблематичным...

Дело заключается даже не столько в том, что для этого командованию противника придется провести значительную по масштабам СТРАТЕГИЧЕСКУЮ перегруппировку своей "Объединенной группировки ВС РФ на Юго-западном твд", сколько в том, что для этого ему нужно будет иметь, что именно "оперативно разворачивать". С этим, у противника (учитывая установленные им же сроки — начало\середина лета) существуют очевидные и явные сложности...

Более того, россиянам при этом придется учесть в своих действиях еще две особенности, если им снова захочется "Киев за 3 дня":

придется как-то все это "легендировать", особенно учитывая тот факт, что, по крайней мере, одну ударную группировку в рамках подготовки такого рода наступательной операции таки придется разворачивать опять на территории Беларуси... со всеми "вытекающими" последствиями;

очень актуальным также станет вопрос скрытности всего процесса оперативного развертывания ударных группировок российских войск. Конечно, можно снова "запланировать крупномасштабные совместные российско-белорусские маневры", ну или "в связи с обострением международной обстановки резко усилить совместную межвидовую группировку войск". Здесь возможно "поиграть" в какие-то "коварные планы злобной НАТ-ы" в Польше или странах Балтии, но на самом деле, это вряд ли кого-то введет в заблуждение.

Если рассматривать более-менее реальные планы и сценарии таких действий противника именно с севера, то я бы скорее вел речь не о Киеве, а о Чернигове.

Вероятно, этот плЯн выглядел бы следующим образом...

Две группировки (каждая — не менее одной общевойсковой армии\ОВА, дополнительно усиленной 1-2 мотострелковыми дивизиями\мсд, или до 3-х отдельных мотострелковых\танковых бригад) + 2 тактические группировки воздушно-десантных войск (ВДВ) по воздушно-десантной дивизии (десантно-штурмовой) каждая, или в "альтернативном варианте" — по 2 отдельной десантно-штурмовой бригаде (одшбр).

Первая сосредотачивается и разворачивается к юго-западу от г.Гомель (условно, район — Речица — Холмеч — Брагин — Хойники), на правом берегу р.Днепр.

Вторая — район — Новозыбков — Климово — Чуровичи — Злынка, на территории, собственно РФ (Брянская обл.)

Первая действует по генеральной дирекции Любеч — Чернигов, частью сил в сторону Славутича, прикрывая основные силы с юга.

Вторая — наступает через Сновск и Городню, пытаясь перерезать дорогу Чернигов — Сосница.

Ориентировочная численность обеих группировок: минимальная — 80-90 тысяч в\сл, оптимальная — до 110-120 тысяч.

Распределение сил и средств: первая группировка — 40%, вторая — 60%...

Еще раз повторю, все это — исключительно умозрительно.

На данный момент, всего этого в реальности не существует — и очень "дискуссионно", что вообще появится...

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Не на Харьков и не на Киев: куда будет наступать РФ в ближайшие недели

Теперь, "за Харьков"...

Очевидно, что первоочередным этапом такого рода наступательной операции, командование противника будет считать продвижение своих войск западнее и северо-западнее города, а именно — до рубежа Котельва — Валки.

Но для этого, ему потребуется сначала "взять" 2 достаточно мощных узла обороны — Ахтырка и Богодухов.

Существует как минимум 2 момента, которые существенно усложняют противнику достижение этих целей:

для этой гипотетической операции, и только на одном этом операционном направлении (я имею в виду наступление северо-западнее и западнее Харькова) противнику понадобится, по трезвой и адекватной оценке, не 1-2 общевойсковых армии, а как минимум — главные силы целого округа;

кроме этого, очевидно, что само это "наступление" имеет и будет в дальнейшем иметь смысл исключительно тогда, когда противнику удастся "шагнуть ЗА Оскол" (то есть достичь решительных и "глубоких" успехов на Купянском направлении), как минимум достичь рубежа Чугуев — Первомайский. На данный момент, об этом, даже, и речи нет...

Действующие на этом направлении, главные силы ГВ "Запад", в виде 1-й танковой армии (ТА) и 6-й общевойсковой армии (ОВА) противника, продолжают "брать Синьковку" и пытаются зайти в тыл и фланг нескольким украинским батальонам, которые обороняются по рубежу Ивановка — Котляровка.

И судя по темпам этого наступления, происходит это, скажем так, не очень успешно для противника.

Более того, недавние рейды РДК, ЛСР и Сиббата, хотя, на первый взгляд, происходили на "случайных" участках и направлениях в Белгородской и Курской обл. РФ, однако на самом деле, были далеко не рандомными. Если наложить их на воображаемую карту наиболее вероятных районов оперативного развертывания наступательных группировок противника в гипотетических операциях на Сумском или Харьковском направлениях, то они каким-то "странным" образом совпадут.

Например, Грайворонский и Шебекинский районы Белгородской обл. являются наиболее удобными в этом отношении. Иными словами, российские добровольцы из состава ВСУ "отнюдь не от балды" выбирали участки и направления своих действий на российской территории...

Таким образом, подытожим за первую (северную) группу операционных направлений, где существует, хотя бы, минимальная вероятность организации и проведения противником оперативной наступательной операции:

"на Киев" — маловероятно, и незаметно это даже подготовить невозможно, скорее "на Чернигов", но также "без Беларуси" — не провести;

"на Харьков" — так же, надо ну-у о-о-очень много войск, которые на данный момент, и даже на "середину лета" вытянуть "из цилиндра" Кремль просто не сможет, кроме того, без "увязывания" этой гипотетической операции с действиями на других операционных направлениях (в первую очередь, на Купянском) означает — поставить ее под очень большой знак вопроса...

Чтобы было понятно, насколько это все сложно для противника — приведу некоторые цифры.

Вся ГВ "Запад", которая пытается "активно действовать" сразу на двух операционных направлениях — на Купянском и Лиманском, примерно составляет где-то 81-82 тысячи в\сл (это все вместе — с тылами, штабами и "военно-полевыми борделями"\шучу).

Однако, это БЕЗ так называемой группировки прикрытия границы. А она, хотя и управляется именно ГВ "Запад", но, в свою очередь, составляет еще где-то 35-36 тысяч "тушек", развернутых в 3-х областях — Брянской, Курской и Белгородской.

Причем, эта группировка ведет ЧАСТИЧНО (то есть на отдельных участках и тактических направлениях), мягко говоря, не очень успешные активные (имеется в виду, наступательные) боевые действия на отрезке, примерно в 145-150 км в юго-восточной части Харьковской и северной части Луганской обл. Украины силами сразу 4-х армий (1-й ТА, 6-й, 20-й и 25-й ЗВА)

При этом, противник вынужден время от времени их останавливать из-за "пиар-рейдов" РДК, ЛСР и Сиббата в объеме несколько сот\десятков бойцов на территорию Курской и Белгородской обл.

Как вы, уважаемые читатели, думаете, сколько и каких "сил и средств" противнику в таких условиях надо будет "оперативно развернуть" в соответствующих районах, чтобы, хотя бы, попытаться только "просто нависнуть на флангах" города Харьков (второго по величине в Украине), где предполагается глубина и размах операции в десятки километров?

Это, во-первых.

А во-вторых — где и откуда их СТОЛЬКО взять (включая — их вооружение, оснащение и подготовку, не говоря о МТО — начиная с накопления соответствующих ЗАПАСОВ, начиная с топлива и боеприпасов, заканчивая кровью для переливания в медсанбатах, продовольствием и формой одежды)?

И главное — КАК УСПЕТЬ все это сделать до начала лета?

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