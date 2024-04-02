Поддержите нас UA
UA
Разделы
Материалы
Поддержите нас
Мнения Российско-украинская война

Нет сил на Харьков и Киев: почему летом не будет наступления РФ с севера

Военный аналитик Константин Машовец детально рассматривает вероятность российского наступления на Киев и Харьков с севера. И приходит к выводу, что при нынешнем состоянии войск РФ такие операции крайне маловероятны

Константин Машовец
Константин Машовец
Военный эксперт
eye 82
Российская техника
Фото: Генштаб ВСУ | Россияне должны помнить, чем для них закончилась предыдущая попытка взять Киев
Related video

Итак, относительно "возвращения" россиян "под Киев"...

На данный момент, это выглядит, мягко говоря, проблематичным...

Дело заключается даже не столько в том, что для этого командованию противника придется провести значительную по масштабам СТРАТЕГИЧЕСКУЮ перегруппировку своей "Объединенной группировки ВС РФ на Юго-западном твд", сколько в том, что для этого ему нужно будет иметь, что именно "оперативно разворачивать". С этим, у противника (учитывая установленные им же сроки — начало\середина лета) существуют очевидные и явные сложности...

Более того, россиянам при этом придется учесть в своих действиях еще две особенности, если им снова захочется "Киев за 3 дня":

  • придется как-то все это "легендировать", особенно учитывая тот факт, что, по крайней мере, одну ударную группировку в рамках подготовки такого рода наступательной операции таки придется разворачивать опять на территории Беларуси... со всеми "вытекающими" последствиями;
  • очень актуальным также станет вопрос скрытности всего процесса оперативного развертывания ударных группировок российских войск. Конечно, можно снова "запланировать крупномасштабные совместные российско-белорусские маневры", ну или "в связи с обострением международной обстановки резко усилить совместную межвидовую группировку войск". Здесь возможно "поиграть" в какие-то "коварные планы злобной НАТ-ы" в Польше или странах Балтии, но на самом деле, это вряд ли кого-то введет в заблуждение.

Если рассматривать более-менее реальные планы и сценарии таких действий противника именно с севера, то я бы скорее вел речь не о Киеве, а о Чернигове.

Вероятно, этот плЯн выглядел бы следующим образом...

Две группировки (каждая — не менее одной общевойсковой армии\ОВА, дополнительно усиленной 1-2 мотострелковыми дивизиями\мсд, или до 3-х отдельных мотострелковых\танковых бригад) + 2 тактические группировки воздушно-десантных войск (ВДВ) по воздушно-десантной дивизии (десантно-штурмовой) каждая, или в "альтернативном варианте" — по 2 отдельной десантно-штурмовой бригаде (одшбр).

Первая сосредотачивается и разворачивается к юго-западу от г.Гомель (условно, район — Речица — Холмеч — Брагин — Хойники), на правом берегу р.Днепр.

Вторая — район — Новозыбков — Климово — Чуровичи — Злынка, на территории, собственно РФ (Брянская обл.)

Первая действует по генеральной дирекции Любеч — Чернигов, частью сил в сторону Славутича, прикрывая основные силы с юга.

Вторая — наступает через Сновск и Городню, пытаясь перерезать дорогу Чернигов — Сосница.

Ориентировочная численность обеих группировок: минимальная — 80-90 тысяч в\сл, оптимальная — до 110-120 тысяч.

Распределение сил и средств: первая группировка — 40%, вторая — 60%...

Еще раз повторю, все это — исключительно умозрительно.

На данный момент, всего этого в реальности не существует — и очень "дискуссионно", что вообще появится...

Важно
Не на Харьков и не на Киев: куда будет наступать РФ в ближайшие недели
Не на Харьков и не на Киев: куда будет наступать РФ в ближайшие недели

Теперь, "за Харьков"...

Очевидно, что первоочередным этапом такого рода наступательной операции, командование противника будет считать продвижение своих войск западнее и северо-западнее города, а именно — до рубежа Котельва — Валки.

Но для этого, ему потребуется сначала "взять" 2 достаточно мощных узла обороны — Ахтырка и Богодухов.

Существует как минимум 2 момента, которые существенно усложняют противнику достижение этих целей:

  • для этой гипотетической операции, и только на одном этом операционном направлении (я имею в виду наступление северо-западнее и западнее Харькова) противнику понадобится, по трезвой и адекватной оценке, не 1-2 общевойсковых армии, а как минимум — главные силы целого округа;
  • кроме этого, очевидно, что само это "наступление" имеет и будет в дальнейшем иметь смысл исключительно тогда, когда противнику удастся "шагнуть ЗА Оскол" (то есть достичь решительных и "глубоких" успехов на Купянском направлении), как минимум достичь рубежа Чугуев — Первомайский. На данный момент, об этом, даже, и речи нет...

Действующие на этом направлении, главные силы ГВ "Запад", в виде 1-й танковой армии (ТА) и 6-й общевойсковой армии (ОВА) противника, продолжают "брать Синьковку" и пытаются зайти в тыл и фланг нескольким украинским батальонам, которые обороняются по рубежу Ивановка — Котляровка.

И судя по темпам этого наступления, происходит это, скажем так, не очень успешно для противника.

Более того, недавние рейды РДК, ЛСР и Сиббата, хотя, на первый взгляд, происходили на "случайных" участках и направлениях в Белгородской и Курской обл. РФ, однако на самом деле, были далеко не рандомными. Если наложить их на воображаемую карту наиболее вероятных районов оперативного развертывания наступательных группировок противника в гипотетических операциях на Сумском или Харьковском направлениях, то они каким-то "странным" образом совпадут.

Например, Грайворонский и Шебекинский районы Белгородской обл. являются наиболее удобными в этом отношении. Иными словами, российские добровольцы из состава ВСУ "отнюдь не от балды" выбирали участки и направления своих действий на российской территории...

Таким образом, подытожим за первую (северную) группу операционных направлений, где существует, хотя бы, минимальная вероятность организации и проведения противником оперативной наступательной операции:

  • "на Киев" — маловероятно, и незаметно это даже подготовить невозможно, скорее "на Чернигов", но также "без Беларуси" — не провести;
  • "на Харьков" — так же, надо ну-у о-о-очень много войск, которые на данный момент, и даже на "середину лета" вытянуть "из цилиндра" Кремль просто не сможет, кроме того, без "увязывания" этой гипотетической операции с действиями на других операционных направлениях (в первую очередь, на Купянском) означает — поставить ее под очень большой знак вопроса...

Чтобы было понятно, насколько это все сложно для противника — приведу некоторые цифры.

Вся ГВ "Запад", которая пытается "активно действовать" сразу на двух операционных направлениях — на Купянском и Лиманском, примерно составляет где-то 81-82 тысячи в\сл (это все вместе — с тылами, штабами и "военно-полевыми борделями"\шучу).

Однако, это БЕЗ так называемой группировки прикрытия границы. А она, хотя и управляется именно ГВ "Запад", но, в свою очередь, составляет еще где-то 35-36 тысяч "тушек", развернутых в 3-х областях — Брянской, Курской и Белгородской.

Причем, эта группировка ведет ЧАСТИЧНО (то есть на отдельных участках и тактических направлениях), мягко говоря, не очень успешные активные (имеется в виду, наступательные) боевые действия на отрезке, примерно в 145-150 км в юго-восточной части Харьковской и северной части Луганской обл. Украины силами сразу 4-х армий (1-й ТА, 6-й, 20-й и 25-й ЗВА)

При этом, противник вынужден время от времени их останавливать из-за "пиар-рейдов" РДК, ЛСР и Сиббата в объеме несколько сот\десятков бойцов на территорию Курской и Белгородской обл.

Как вы, уважаемые читатели, думаете, сколько и каких "сил и средств" противнику в таких условиях надо будет "оперативно развернуть" в соответствующих районах, чтобы, хотя бы, попытаться только "просто нависнуть на флангах" города Харьков (второго по величине в Украине), где предполагается глубина и размах операции в десятки километров?

Это, во-первых.

А во-вторых — где и откуда их СТОЛЬКО взять (включая — их вооружение, оснащение и подготовку, не говоря о МТО — начиная с накопления соответствующих ЗАПАСОВ, начиная с топлива и боеприпасов, заканчивая кровью для переливания в медсанбатах, продовольствием и формой одежды)?

И главное — КАК УСПЕТЬ все это сделать до начала лета?

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции. Ответственность за опубликованные данные в рубрике "Мнения" несет автор.

Источник

Важно
Позор и унижение России: почему украинцы не бегут из Харькова, несмотря на обстрелы
Позор и унижение России: почему украинцы не бегут из Харькова, несмотря на обстрелы