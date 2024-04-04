"Люди невероятной силы духа": как ВСУ сдерживают оккупантов на сложном участке фронта (видео)

В 206-м батальоне ТРО заявили о постоянном мерянии силами с противником. Несмотря на преимущество россиян в личном составе, ВСУ наносят врагу "чувствительные потери" и стойко держат рубежи.

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Российская армия бросила значительные силы на Новомихайловское и Марьинское направления. Противник привлекает малые группы и использует бронетехнику, танки, БТРы, а также бьет авиационными бомбами по позициям наших военных, логистике и тылам. Об этом рассказал командир механизированной роты 206-го отдельного батальона ТРО ВСУ Михаил Кулик в эфире телемарафона.

По его словам, почти ежедневно происходят постоянные наступательные действия врага. В то же время россияне несут большие потери.

"Фактически за последнюю неделю враг потерял 5 единиц бронетехники только в полосе нашего батальона. Все благодаря умелой работе наших операторов дронов, благодаря работе нашей пехоты, которая минирует передний край, саперов. Поэтому здесь происходит постоянное меряние силами с противником. И несмотря на то, что россияне имеют преимущество в количестве личного состава, в количестве средств поражения, бронетехники и даже дронов, нам удается наносить им чувствительные потери и удерживать собственные рубежи", — заявил командир.

Кулик отметил, что этот участок фронта держится "героизмом солдат, сержантов, офицеров низших звеньев". Бойцы мотивированы на достаточно высоком уровне, но открытым остается вопрос подкрепления личным составом и новыми людьми, которые "как воздух необходимы армии".

"Наша пехота, которая сейчас сидит в переднем краю, которая занимает траншею, окопы, наблюдательные посты, опорники отделений — это люди невероятной силы духа и выдержки, потому что они на себе вывозят постоянные обстрелы, удары такими ужасающими вещами, как авиационные бомбы, как артиллерия, как FPV-дроны, сбросы с мавиков и все остальное. Поэтому на них ложится основная тяжесть", — рассказал командир.

Он добавил, что воевать более двух лет не выдержит никакой человеческий организм, поэтому нужна ротация. Кулик положительно оценил решение о снижении призывного возраста с 27 до 25 лет.

"Нам надо пополнение, надо новые люди, которые смогут перебрать опыт, которые смогут распределить нагрузку среди бойцов, которые давно воюют, в частности, ветеранов АТО, которые воюют с 2014 года", — пояснил он.

Напомним, 4 апреля аналитики Института изучения войны сообщили, что российские оккупационные войска продвинулись на запад от Авдеевки.

3 апреля издание Politico предположило, что даже при условии одобрения Конгрессом США пакета военной помощи для Украины, его может не хватить для предотвращения прорыва россиян на фронте.