"Люди неймовірної сили духу": як ЗСУ стримують окупантів на складній ділянці фронту (відео)

У 206-му батальйоні ТРО заявили про постійне міряння силами з противником. Попри перевагу росіян в особовому складі, ЗСУ завдають ворогу "дошкульних втрат" і стійко тримають рубежі.

Related video

Російська армія кинула значні сили на Новомихайлівський і Мар'їнський напрямки. Противник залучає малі групи і використовує бронетехніку, танки, БТРи, а також б'є авіаційними бомбами по позиціях наших військових, логістиці і тилах. Про це розповів командир механізованої роти 206-го окремого батальйону ТРО ЗСУ Михайло Кулик в ефірі телемарафону.

За його словами, майже щодня відбуваються постійні наступальні дії ворога. Водночас росіяни зазнають великих втрат.

"Фактично за останній тиждень ворог втратив 5 одиниць бронетехніки лише у смузі нашого батальйону. Усе завдяки умілій роботі наших операторів дронів, завдяки роботі нашої піхоти, яка мінує передній край, саперів. Тому тут відбувається постійне міряння силами з противником. І попри те, що росіяни мають перевагу в кількості особового складу, в кількості засобів ураження, бронетехніки і навіть дронів, нам вдається завдавати їм дошкульних втрат і втримувати власні рубежі", — заявив командир.

Кулик наголосив, що ця ділянка фронту тримається "героїзмом солдатів, сержантів, офіцерів нижчих ланок". Бійці вмотивовані на достатньо високому рівні, але відкритим залишається питання підкріплення особовим складом і новими людьми, які "як повітря необхідні армії".

"Наша піхота, яка зараз сидить в передньому краю, яка займає траншею, окопи, спостережні пости, опорники відділень — це люди неймовірної сили духу і витримки, тому що вони на собі вивозять постійні обстріли, удари такими страхітливими речами, як авіаційні бомби, як артилерія, як FPV-дрони, скиди з мавіків і все інше. Тому на них лягає основний тягар", — розказав командир.

Він додав, що воювати понад два роки не витримає ніякий людський організм, тому потрібна ротація. Кулик позитивно оцінив рішення про зниження призовного віку з 27 до 25 років.

"Нам треба поповнення, треба нові люди, які зможуть перебрати досвід, які зможуть розподілити навантаження серед бійців, які давно воюють, зокрема, ветеранів АТО, які воюють з 2014 року", — пояснив він.

Нагадаємо, 4 квітня аналітики Інституту вивчення війни повідомили, що російські окупаційні війська просунулися на захід від Авдіївки.

3 квітня видання Politico припустило, що навіть за умови схвалення Конгресом США пакету військової допомоги для України, його може не вистачити для запобігання прориву росіян на фронті.