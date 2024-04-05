Из армии Израиля уволили военных, которые случайно атаковали гумконвой в Газе

Военные не идентифицировали транспортные средства, как связанные с WCK. Поэтому атаковали три машины гуманитарной помощи, в результате чего погибли 7 работников миссии.

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ЦАХАЛ завершил расследование атаки на гумконвой World Central Kitchen и по его результатам уволил двух офицеров, допустивших удар по волонтерам в Газе. Об этом пишет Іdfanc.activetrail.biz.

Согласно расследованию, израильские армейцы заметили двух вооруженных мужчин на одном из грузовиков гуманитарного конвоя. После того, как машины выехали со склада, где была разгружена помощь, один из командиров ошибочно предположил, что вооруженные люди находятся внутри сопровождающих машин и что это террористы ХАМАС.

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Военные не идентифицировали транспортные средства, о которых идет речь, как связанные с волонтерской организацией WCK.

Поэтому атаковали три машины гуманитарной помощи, в результате чего погибли 7 работников гуманитарной миссии.

"По выводам следствия, инцидента не должно было произойти. Те, кто одобрил удар, были убеждены, что целью являются вооруженные оперативники ХАМАС, а не сотрудники WCK. Удар по транспортным средствам для оказания помощи является серьезной ошибкой, которая противоречит стандартным операционным процедурам", — говорится в заявлении.

Ознакомившись с результатами расследования, начальник Генерального штаба ЦАХАЛ решил уволить с должности командира огневой поддержки бригады в звании майора и начальника штаба бригады. Кроме того, командиру бригады и командиру 162-й дивизии будет объявлен официальный выговор. Также был вынесен выговор командующему Южного командования за его общую ответственность за инцидент.

Напомним, что военная разведка Израиля разослала 16 февраля лидерам страны документ, в котором предупреждает, что даже если Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) уничтожит ХАМАС, организация выживет как "террористическая группа и партизанская группировка".

Также 18 марта сообщалось, что официальный Иерусалим имеет целью уничтожение подразделений ХАМАС в Рафахе, однако Армия обороны не будет начинать масштабное наступление, пока мирное население остается в заложниках боевиков.