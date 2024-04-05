З армії Ізраїлю звільнили військових, які випадково атакували гумконвой у Газі

Військові не ідентифікували транспортні засоби, як пов’язані з WCK. Відтак атакували три машини гуманітарної допомоги, внаслідок чого загинули 7 працівників місії.

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ЦАХАЛ завершив розслідування атаки на гумконвой World Central Kitchen і за його результатами звільнив двох офіцерів, які допустили удар по волонтерах у Газі. Про це пише Іdfanc.activetrail.biz.

Згідно із розслідуванням, ізраїльські армійці помітили двох озброєних чоловіків на одній із вантажівок гуманітарного конвою. Після того, як автівки виїхали зі складу, де була розвантажена допомога, один з командирів помилково припустив, що озброєні люди перебувають всередині супроводжувальних машин і що це терористи ХАМАС.

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Військові не ідентифікували транспортні засоби, про які йдеться, як пов’язані з волонтерською організацією WCK.

Відтак атакували три машини гуманітарної допомоги, внаслідок чого загинули 7 працівників гуманітарної місії.

"За висновками слідства, інциденту не мало статися. Ті, хто схвалив удар, були переконані, що ціллю є озброєні оперативники ХАМАС, а не співробітники WCK. Удар по транспортних засобах для надання допомоги є серйозною помилкою, яка суперечить стандартним операційним процедурам", — йдеться в заяві.

Ознайомившись із результатами розслідування, начальник Генерального штабу ЦАХАЛ вирішив звільнити з посади командира вогневої підтримки бригади у званні майора і начальника штабу бригади. Крім того, командиру бригади та командиру 162-ї дивізії буде оголошено офіційну догану. Також було винесено догану командувачу Південного командування за його загальну відповідальність за інцидент.

Нагадаємо, що військова розвідка Ізраїлю розіслала 16 лютого лідерам країни документ, у якому попереджає, що навіть якщо Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) знищить ХАМАС, організація виживе як "терористична група і партизанське угрупування".

Також 18 березня повідомлялося, що офіційний Єрусалим має на меті знищення підрозділів ХАМАС у Рафаху, проте Армія оборони не розпочинатиме масштабний наступ, поки мирне населення залишається в заручниках бойовиків.