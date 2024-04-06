"Говорили с парламентом": Зеленский рассказал, когда примут законопроект о мобилизации (видео)

По словам президента Владимира Зеленского, четырех месяцев достаточно для того, чтобы обсудить нормы закона. Зато изменения в законодательство нужны для сохранения страны и людей.

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В ближайшие дни Верховная Рада может проголосовать за законопроект о мобилизации. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в интервью "Мы-Украина".

Когда Рада примет законопроект о мобилизации

Он отметил, что для сохранения государства и людей нужны изменения в законодательстве. По словам президента, российская пропаганда сработала, в результате вопрос мобилизации начал делить общество на тех, кто за и тех, кто против. Зеленский отметил, что это неправильно, нужно чтобы закон был рабочим. Зато четырех месяцев уже достаточно для обсуждения норм закона.

"Мы говорим с парламентом, чтобы они проголосовали в ближайшие дни соответствующий закон. Это очень важно, и это совсем безответственно то, что они делают", — сказал Владимир Зеленский.

Отношение украинцев к ТЦК

Зеленский заявил, что украинцы уважают людей в военной форме. Однако также люди должны разделять жизнь и Telegram-каналы с TikTok. По его словам, лицу будут подавать "блюдо", а оно будет поддерживать. Ведь иногда люди не готовы сказать публично о войне или ТЦК, однако в соцсетях — другое дело.

Также в Украине еще в прошлом году началась перезагрузка ТЦК. Зеленский просил, чтобы в военкоматы подтянули людей, которые имеют боевой опыт, некоторые из них потеряли собратьев, кто-то стал калекой.

"Давайте все же с уважением относиться к людям, еще вчера мы их поднимали, как вы говорите, кричали "слава ВСУ", но мало слов "слава ВСУ", надо действительно поддерживать людей", — подчеркнул президент.

Он отметил, что все с уважением относились, когда была оккупация, страна могла не существовать, тогда как сегодня делят людей и ТЦК. Нельзя неуважительно относиться к украинским воинам.

Ротация в ВСУ

Президент подчеркнул, что все устают, бойцов нужно отпустить. Однако на замену нужно такое же количество мужчин с таким же опытом. И в случае отсутствия резервов такой же мощности, ребят не смогут отпустить. В противном случае на следующий день может не стать какого-то города.

Напомним, 5 апреля нардеп от "Голоса" Юлия Клименко заявила, что законопроект о мобилизации внесли в повестку дня Рады. В частности, рассмотрение начнется на ближайшей пленарной неделе 10-11 апреля.

Ранее народный депутат Ирина Фриз рассказала, что комитет по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки внес в законопроект о мобилизации правки по мотивационной части и вернул некоторые ограничения для мужчин.