США восстанавливают авиабазу, с которой бомбили Японию во Второй мировой: сколько это стоит

Авиабаза West Field будет восстановлена, так как командование США хочет рассредоточить свои силы в Индо-тихоокеанском регионе.

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На острове Тиниан, входящем в группу Северных Марианских островов, США начнут восстановление авиабазы West Field. Об этом сообщает Defense News.

Воздушные силы США заключили контракт на строительство авиабазы на острове Тиниан — это одна из ключевых баз среди планов американцев в тихоокеанском регионе. Контракт получила компания Fluor. Она должна выполнить все работы за 409 млн долларов и в течение пяти лет. Такая высокая стоимость работ объясняется тем, что все материалы и работники значительно дороже, чем на континентальной части США.

США использовали остров Тиниан для бомбардировки Японии в годы Второй мировой войны. Авиабаза находится в 3000 км от Китая и примерно 2400 км к востоку от Филиппин. За эти времена простоя на месте авиабазы выросли джунгли вместо бывших взлетно-посадочных полос.

West Field в годы Второй мировой войны

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Индийско-тихоокеанское командование США годами хотело восстановить авиабазу. Цель — распределить американские силы в регионе на меньшие группы, чтобы усложнить поражение баз. Восстановительные работы на Тиниане начались с января. Также новая авиабаза является свидетельством переориентации США на противодействие китайской угрозе. На Северных Марианских островах уже есть другая известная база Гуам в 200 км к югу.

Напомним, 20 марта США испытали гиперзвуковую ракету ARRW с авиабазы Гуам. Сигнал Китаю отправлен.

1 февраля СМИ писали, что кибератаки КНР на Гуам могут подорвать боеспособность армии США.