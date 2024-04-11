США восстанавливают авиабазу, с которой бомбили Японию во Второй мировой: сколько это стоит
Авиабаза West Field будет восстановлена, так как командование США хочет рассредоточить свои силы в Индо-тихоокеанском регионе.
На острове Тиниан, входящем в группу Северных Марианских островов, США начнут восстановление авиабазы West Field. Об этом сообщает Defense News.
Воздушные силы США заключили контракт на строительство авиабазы на острове Тиниан — это одна из ключевых баз среди планов американцев в тихоокеанском регионе. Контракт получила компания Fluor. Она должна выполнить все работы за 409 млн долларов и в течение пяти лет. Такая высокая стоимость работ объясняется тем, что все материалы и работники значительно дороже, чем на континентальной части США.
США использовали остров Тиниан для бомбардировки Японии в годы Второй мировой войны. Авиабаза находится в 3000 км от Китая и примерно 2400 км к востоку от Филиппин. За эти времена простоя на месте авиабазы выросли джунгли вместо бывших взлетно-посадочных полос.
Индийско-тихоокеанское командование США годами хотело восстановить авиабазу. Цель — распределить американские силы в регионе на меньшие группы, чтобы усложнить поражение баз. Восстановительные работы на Тиниане начались с января. Также новая авиабаза является свидетельством переориентации США на противодействие китайской угрозе. На Северных Марианских островах уже есть другая известная база Гуам в 200 км к югу.
Напомним, 20 марта США испытали гиперзвуковую ракету ARRW с авиабазы Гуам. Сигнал Китаю отправлен.
1 февраля СМИ писали, что кибератаки КНР на Гуам могут подорвать боеспособность армии США.