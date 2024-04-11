США відновлюють авіабазу, з якої бомбили Японію під час Другої світової: скільки це коштує

Авіабаза West Field буде відновлена, бо командування США хоче розосередити свої сили в Індо-тихоокеанському регіоні.

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На острові Тініан, що входить в групу Північних Маріанських островів США, почнуть відбудову авіабази West Field. Про це повідомляє Defense News.

Повітряні сили США уклали контракт на будівництво авіабази на острові Тініан — це одна з ключових баз серед планів американців в тихоокеанському регіоні. Контракт отримала компанія Fluor. Вона має виконати всі роботи за 409 млн доларів і протягом пʼяти років. Така висока вартість робіт пояснюється тим, що всі матеріали і працівники значно дорожчі, ніж на континентальній частині США.

США використовували острів Тініан для бомбардування Японії в роки Другої світової війни. Авіабаза знаходиться за 3000 км від Китаю й приблизно 2400 км на схід від Філіппін. За ці часи простою на місці авіабази виросли джунглі замість колишніх злітно-посадкових смуг.

West Field у роки Другої світової війни

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Індійсько-тихоокеанське командування США роками хотіло відновити авіабазу. Мета — розподілити американські сили в регіоні на менші групи, щоб ускладнити ураження баз. Відновлювальні роботи на Тініані розпочалися з січня. Також нова авіабаза є свідченням переорієнтування США на протидію китайській загрозі. На Північних Маріанських островах вже є інша відома база Гуам у 200 км на південь.

Нагадаємо, 20 березня США випробували гіперзвукову ракету ARRW з авіабази Гуам. Сигнал Китаю надіслано.

1 лютого ЗМІ писали, що кібератаки КНР на Гуам можуть підірвати боєздатність армії США.