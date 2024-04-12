Россия атаковала дронами Украину: в каких областях слышали взрывы (видео)

Воздушная тревога в связи с активностью беспилотников ВС РФ была объявлена в Херсонской, Николаевской, Одесской, Днепропетровской, Кировоградской, Киевской, Винницкой и других областях.

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Вечером 11 апреля российские войска начали очередную воздушную атаку на Украину. Так, на территории Херсонской области были замечены вражеские БПЛА. Об этом в 23:05 сообщили Воздушные силы ВСУ.

Отмечается, что беспилотники летели в направлении Николаевской области. Позже стало известно о том, что часть дронов полетела в сторону Кировоградской области.

Уже в 00:27 ночи 12 апреля ВСУ сообщили, что БПЛА зафиксированы в Николаевской, Днепропетровской, Кировоградской и Херсонской областях. Местное медиа "Перший Міський. Кривий Ріг" сообщило о работе сил ПВО в городе.

Работа ПВО в Кривом Роге

Позже дроны обнаружили в Черкасской области. Они двигались в сторону Киевщины. В 01:55 ночи Воздушные силы ВСУ сообщили, что дроны летают на границах Винницкой области.

В 02:11 ночи стало известно о новой группе дронов, которая летела в сторону Одесской области. В 02:38 ночи Воздушные силы предупредили об опасности Староконстантинов в Хмельницкой области.

Воздушная тревога в Украине

В 03:01 ночи медиа "Суспільне Хмельницький" сообщило о трех взрывах в Хмельницкой области.

Согласно данным от Воздушных сил ВСУ, остальные беспилотники летали над разными районами Винницкой области.

Воздушная тревога в Украине

Отбой воздушной тревоги был объявлен только в 05:33 утра.

Напомним, эксперт по энергетике Андрей Закревский рассказал, почему РФ атаковала Трипольскую ТЭС. По его словам, единственные два энергетических объекта в Украине, которые полностью защищены от российских атак, это подземное хранилище газа и атомный реактор.

Также директор по развитию информационно-консалтинговой компании Defense Express Валерий Рябых сказал, что РФ поняла, куда может безнаказанно запускать ракеты. Он отметил, что российские агрессоры уже понимают, где можно безнаказанно применять определенные виды ракет, и направляют их туда, где нет Patriot или SAMP/T.