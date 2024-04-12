Росія атакувала дронами Україну: у яких областях чули вибухи (відео)

Повітряну тривогу у зв'язку з активністю безпілотників ЗС РФ було оголошено в Херсонській, Миколаївській, Одеській, Дніпропетровській, Кіровоградській, Київській, Вінницькій та інших областях.

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Увечері 11 квітня російські війська почали чергову повітряну атаку на Україну. Так, на території Херсонської області були помічені ворожі БПЛА. Про це о 23:05 повідомили Повітряні сили ЗСУ.

Зазначається, що безпілотники летіли в напрямку Миколаївської області. Пізніше стало відомо про те, що частина дронів полетіла в бік Кіровоградської області.

Уже о 00:27 ночі 12 квітня ЗСУ повідомили, що БПЛА зафіксовано в Миколаївській, Дніпропетровській, Кіровоградській та Херсонській областях. Місцеве медіа"Перший Міський. Кривий Ріг" повідомило про роботу сил ППО в місті.

Робота ППО у Кривому Розі

Пізніше дрони виявили в Черкаській області. Вони рухалися в бік Київщини. О 01:55 ночі Повітряні сили ЗСУ повідомили, що дрони літають на кордонах Вінницької області.

О 02:11 ночі стало відомо про нову групу дронів, яка летіла в бік Одеської області. О 02:38 ночі Повітряні сили попередили про небезпеку Старокостянтинів у Хмельницькій області.

Повітряна тривога в Україні

О 03:01 ночі медіа"Суспільне Хмельницький" повідомило про три вибухи у Хмельницькій області.

Згідно з даними від Повітряних сил ЗСУ, інші безпілотники літали над різними районами Вінницької області.

Повітряна тривога в Україні

Відбій повітряної тривоги було оголошено тільки о 05:33 ранку.

Нагадаємо, експерт з енергетики Андрій Закревський розповів, чому РФ атакувала Трипільську ТЕС. За його словами, єдині два енергетичні об'єкти в Україні, які повністю захищені від російських атак, це підземне сховище газу та атомний реактор.

Також директор з розвитку інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Валерій Рябих сказав, що РФ зрозуміла, куди може безкарно запускати ракети. Він зазначив, що російські агресори вже розуміють, де можна безкарно застосовувати певні види ракет, і направляють їх туди, де немає Patriot або SAMP/T.