"Надо установить штрафы": в Раде рассказали, когда решат, как наказывать уклонистов

Как рассказал вице-спикер парламента Александр Корниенко, необходимо найти баланс с возможностью для граждан платить штрафы, чтобы не перегружать исполнительную службу.

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Верховная Рада Украина собирается принять проект закона о повышении штрафов для уклонистов уже на следующей неделе. Об этом в эфире телемарафона рассказал первый заместитель спикера парламента Александра Корниенко.

По его словам, законопроект о штрафах уже есть. Правительство внесло жесткую редакцию, но депутаты "открутили".

"Есть законопроект о штрафах так называемый. Я думаю, что через неделю будут заседания, там он будет приниматься. ", — рассказал Корниенко.

Он также отметил, что ожидает, что в законопроект внесут правки. Так, необходимо найти баланс с возможностью для граждан платить штрафы, чтобы не перегружать исполнительную службу.

"Надо установить штрафы, чтобы они были ощутимы для людей, но и не 100 тысяч гривен, чтобы их потом 10 лет взимать", — уточнил Корниенко.

Напомним, глава Министерства внутренних дел Игорь Клименко рассказал, что граждане, которые получили повестку, но не пожелали явиться в Территориальный центр комплектования (ТЦК и СП), оказываются в специальной базе данных. Полицейские и военкомы могут совместно патрулировать улицы или стоять на блокпосту. При этом у них четко разделены обязанности. Полиция — проводит проверку, военкомы — вручают повестки и выписывают протоколы.

Также Фокус писал, как на практике будут работать новые правила призыва. Все военнообязанные должны явиться в ТЦК и СП в течение 60 дней со дня вступления документа в силу. Тех, кто проигнорирует это требование, военкоматы автоматически будут считать уклонистами.