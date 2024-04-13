"Им нужно все разрушить": Терехов объяснил, для чего ВС РФ постоянно обстреливают Харьков

Тактику обстрела россияне выбрали после того, как им не удалось захватить Харьков. По словам мэра Игоря Терехова, сейчас город несокрушимый, а люди сплочены как никогда.

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Вооруженные силы Российской Федерации постоянно обстреливают Харьков, чтобы уничтожить жизнь в городе. Об этом сообщил мэр Игорь Терехов в интервью "ТСН.ua".

По его словам, враг выбрал тактику обстрелов после того, как ему не удалось захватить Харьков. Оккупанты атаковали районы, которые находятся возле кольцевой дороги. Россияне цинично убивали и "били" по жилым домам, в результате местные были вынуждены съехать.

Терехов отметил, что сегодня оккупанты хотят, чтобы люди не жили, не гуляли и не работали в городе, чтобы "не было жизни в Харькове". Для этого россиянам нужно все разрушить и запугать людей.

"Поэтому им (оккупантам, — ред.) нужно все разрушить, запугать. Но они не понимают, что сегодня невозможно запугать этих людей. Вот невозможно", — сказал Игорь Терехов.

Он добавил, что сейчас горожане сплочены как никогда, и когда говорят, что Харьков несокрушимый — то так и есть.

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Напомним, 11 апреля представитель Воздушных сил Илья Евлаш заявил, что атака оккупантов по Харькову была необычной. В частности, россияне пытались отвлечь украинских военных, для этого они запустили по городу ударные беспилотные летательные аппараты типа Shahed, а после этого началась атака ракетами.

12 апреля полковник запаса ВСУ Петр Черник рассказал, что для того, чтобы российские оккупанты пошли в наступление на Харьков, им понадобится не менее 150 тысяч человек. Однако пока враг не имеет такого дополнительного количества сил.