Иран напал на Израиль: над Тель-Авивом работает ПВО, — OSINT (видео)

По сообщению государственных иранских СМИ, в сторону Израиля кроме БПЛА и крылатых ракет запустили и баллистику.

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После сообщений о пусках ракет и дронов над Тель-Авивом уже работает противовоздушная оборона. Вероятно, сбиваются первые дроны, которые достигли израильской территории. Об этом сообщает OSINT-аккаунт War Intel в Х (ранее твиттер).

Над Тель-Авивом заметили первые пуски зенитных ракет или ракет "воздух-воздух" для перехвата вражеских целей, вероятно, беспилотников.Иранское государственное агентство IRNA публикует видео пусков крылатых и баллистических ракет по Израилю. Их фиксируют над частью Ирака в сторону израильской территории.

Ранее издание ABC News сообщало, что ожидаемое время подлета ракет и дронов составляет 25-30 минут, они должны были достичь Израиля в 01:00 по Киеву. Также источники издания заявили, что Иран нацелился только на военные объекты.

Напомним, ночью 14 апреля ЦАХАЛ начал перехват иранских БПЛА над Сирией. В Минобороны Ирана пригрозили соседним государствам и призвали не открывать свое воздушное пространство для израильских самолетов.

Вечером 13 апреля АОИ официально сообщила, что Иран запустил десятки беспилотных летательных аппаратов в сторону Израиля и системы ПВО страны находятся в состоянии повышенной боевой готовности.