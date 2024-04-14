Іран напав на Ізраїль: над Тель-Авівом працює ППО, — OSINT (відео)

За повідомленням державних іранських ЗМІ, в бік Ізраїлю окрім БПЛА та крилатих ракет запустили й балістику.

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Після повідомлень про пуски ракет та дронів над Тель-Авівом вже працює протиповітряна оборона. Ймовірно, збиваються перші дрони, які досягли ізраїльської території. Про це повідомляє OSINT-акаунт War Intel в Х (раніше твіттер).

Над Тель-Авівом помітили перші пуски зенітних ракет або ракет "повітря-повітря" для перехоплення ворожих цілей, ймовірно, безпілотників.Іранська державна агенція IRNA публікує відео пусків крилатих та балістичних ракет по Ізраїлю. Їх фіксують над частиною Іраку в бік ізраїльської території.

Раніше видання ABC News повідомляло, що очікуваний час підльоту ракет і дронів складає 25-30 хвилин, вони мали сягнути Ізраїля о 01:00 за київським часом. Також джерела видання заявили, що Іран націлився тільки на військові об'єкти.

Нагадаємо, вночі 14 квітня ЦАХАЛ почав перехоплення іранських БПЛА над Сирією. У Міноборони Ірану пригрозили сусіднім державам й закликали не відкривати свій повітряний простір для ізраїльських літаків.

Увечері 13 квітня АОІ офіційно повідомила, що Іран запустив десятки безпілотних літальних апаратів у бік Ізраїлю і системи ППО країни перебувають у стані підвищеної бойової готовності.