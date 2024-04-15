По данным ГСЧС, Андрей Гречаный свой забег посвятил харьковским спасателям, которые получили несовместимые с жизнью травмы во время повторного удара ВС РФ по Харькову.

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14 апреля спасатель из Полтавы Андрей Гречаный принял участие в полумарафоне Несокрушимости в Киеве. В частности, в тяжелом снаряжении пожарного он преодолел 21 километр, посвятив этот забег погибшим коллегам из Харькова. Об этом сообщили в Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям.

"Свой забег Андрей посвятил погибшим в результате повторного вражеского обстрела харьковским спасателям, которые отдали самое ценное — свою жизнь, чтобы спасти жизни других", — отметили в ведомстве.

Забег в Киеве

Спасатель Андрей Гречаный

Также отмечается, что мероприятие было организовано для сбора средств для Медицинского добровольческого батальона "Госпитальеры", который еще с 2014 года участвует в российско-украинской войне. Таким образом все желающие могли поддержать украинских боевых медиков.

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Как известно, жертвами массированного ночного российского удара по Харькову 4 апреля стали четыре человека, среди них — трое спасателей. Это Владислав Логинов, Сергей Байдалинов и Владимир Матюшенко. Впоследствии в МВД показали тяжелое видео, на котором сын одного из погибших спасателей плачет на месте удара, где российские оккупанты убили его отца.

К тому же из-за этой атаки ранения получили сотрудник полиции и медсестра. В целом известно о четырех погибших (среди них гражданская женщина) и 11 раненых. В Харьковской областной прокуратуре сообщили, что враг атаковал город шестью БпЛА типа "Шахед".

Церемония прощания со спасателями, которые погибли от российского удара "шахедом" состоялась 6 апреля в Харькове.

4 апреля президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал атаку "шахедами" по Харькову. Глава государства отметил, что оккупанты атаковали гражданский объект и напомнил о важности поставки партнерами дополнительных систем ПВО в Украину.

В целом же известно, что по Харькову 4 апреля было запущено 20 дронов-камикадзе, из которых силы противовоздушной обороны уничтожили 11.