За даними ДСНС, Андрій Гречаний свій забіг присвятив харківським рятувальникам, які дістали несумісні із життям травми під час повторного удару ЗС РФ по Харкову.

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14 квітня рятувальник із Полтави Андрій Гречаний взяв участь у півмарафоні Незламності в Києві. Зокрема, у важкому спорядженні вогнеборця він подолав 21 кілометр, присвятивши цей забіг загиблим колегам із Харкова. Про це повідомили у Державній службі України з надзвичайних ситуацій.

"Свій забіг Андрій присвятив загиблим внаслідок повторного ворожого обстрілу харківським рятувальникам, які віддали найцінніше — своє життя, аби врятувати життя інших", — наголосили у відомстві.

Забіг у Києві

Рятувальник Андрій Гречаний

Також зазначається, що захід було організовано для збору коштів для Медичного добровольчого батальйону "Госпітальєри", який ще з 2014 року бере участь у російсько-українській війні. У такий спосіб всі охочі могли підтримати українських бойових медиків.

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Як відомо, жертвами масованого нічного російського удару по Харкову 4 квітня стали четверо людей, серед них – троє рятувальників. Це Владислав Логінов, Сергій Байдалінов та Володимир Матюшенко. Згодом в МВС показали важке відео, на якому син одного із загиблих рятувальників плаче на місці удару, де російські окупанти вбили його батька.

До того ж через цю атаку поранення отримали співробітник поліції і медсестра. Загалом відомо про чотирьох загиблих (серед них цивільна жінка) та 11 поранених. У Харківській обласній прокуратурі повідомили, що ворог атакував місто шістьма БпЛА типу "Шахед".

Церемонія прощання з рятувальниками, які загинули від російського удару "шахедом" відбулася 6 квітня у Харкові.

4 квітня президент України Володимир Зеленський прокоментував атаку "шахедами" по Харкову. Глава держави зазначив, що окупанти атакували цивільний об'єкт та нагадав про важливість постачання партнерами додаткових систем ППО в Україну.

Загалом відомо, що по Харкову 4 квітня було запущено 20 дронів-камікадзе, з яких сили протиповітряної оборони знищили 11.