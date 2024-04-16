Командующим войск ОК "Юг" стал Геннадий Шаповалов: что известно о бригадном генерале (фото)

В ОК "Юг" сообщили, что Шаповалов прошел путь военной карьеры от командира танкового взвода до командира отдельной мотопехотной бригады.

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Командующим войсками оперативного командования "Юг" ВСУ назначен бригадный генерал Шаповалов Геннадий Николаевич. Об этом сообщили в пресс-службе ОК "Юг" в Facebook.

Новоназначенный командир был представлен личному составу Командующим Сухопутными войсками Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенант Александром Павлюком.

Сам Шаповалов заявил, что задачи, стоящие перед ОК "Юг" требуют привлечения сил, опыта, креатива и воодушевления.

"Совместным трудом слаженной команды мы сможем добиться больших результатов!" — подчеркнул Шаповалов.

Кто такой Геннадий Шаповалов

Будущий бригадный генерал родился в 1978 году в Кировоградской области. Уже в 2000 году он с отличием окончил Институт танковых войск при Харьковском государственном политехническом университете, а в 2012, так же — с отличием — Командно-штабной институт применения войск Национального университета обороны Украины.

Кроме того, как сообщается, боевой офицер также окончил Национальный университет "Острожская академия" по специальности "Международные отношения, общественные коммуникации и региональные студии", а также военный колледж Армии США, где готовится старший офицерский состав американских Сухопутных войск.

В ОК "Юг" сообщили, что Шаповалов получил звание бригадного генерала в марте 2022 года. Он прошел путь военной карьеры от командира танкового взвода до командира отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка.

"Такой уровень образования и широта взглядов характеризуют современных командиров Вооруженных Сил Украины как мощный интеллектуальный потенциал армии с опорой на международный опыт", — сказано в сообщении.

Геннадий Шаповалов

Напомним, 12 апреля стало известно, что командующий ОК "Юг" Андрей Ковальчук уходит с должности. Генерал-майор поблагодарил военных за два с половиной года службы. Также он добавил, что гордится тем, что был "командующим славного и своенравного юга".

Также отметим, что 16 апреля в ВСУ рассказали, как сдерживают натиск оккупантов на юге. В ОК "Юг" сообщили, что на Ореховском направлении оккупанты провели 7 штурмов, а на левом берегу Днепра в Херсонской области — 5 штурмов.